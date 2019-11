Un posto al sole anticipazioni 4 novembre 2019: cosa succede nella puntata di lunedì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda lunedì 4 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di lunedì 4 novembre 2019.

Cosa succede nella puntata di lunedì, 4 novembre

Secondo le anticipazioni della puntata di lunedì 4 novembre 2019 di Un posto al sole, si parlerà ancora della storia principale di queste settimane, quella che riguarda Diego e le accuse di tentato omicidio nei confronti di Aldo Leone. Mentre il giovane Giordano, dopo la confessione (di un delitto che non ha mai commesso) si trova in carcere, il padre Raffaele non riesce a rassegnarsi.

Così, l’uomo decidere di chiedere aiuto all’unica persona che reputa in grado di potergli dare una mano. Vi viene qualcuno in mente? Chi sarà la misteriosa persona e cosa potrà fare per scagionare Diego? Forse non tutto resterà nel campo della legalità…

Nel frattempo, le anticipazioni di Un posto al sole tornano prepotentemente sulla storia tra Filippo e Serena. I due coniugi vivono una crisi nera da tempo. Ma dopo il ritorno di Filippo da un viaggio di lavoro a Tenerife sembravano esserci buone possibilità di un ritorno di fiamma. La riappacificazione, però, è stata interrotta da Filippo, che si sente tormentato all’idea di tornare in famiglia, con Serena e la piccola Irene.

Come mai il giovane Sartori sarà così dubbioso sul tornare insieme a Serena? In fondo, è quello che nelle scorse settimane ha sempre desiderato. Sembra che nel suo viaggio a Tenerife sia successo qualcosa di particolare, che ha contribuito a minare tutte le certezze di Filippo. Scopriremo di cosa si tratta già nella puntata di lunedì 4 novembre?

Cosa è successo nella puntata di oggi, 1 novembre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.