Un posto al sole anticipazioni 1 novembre 2019: cosa succede nella puntata di venerdì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda venerdì 1 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di venerdì 1 novembre 2019.

Cosa succede nella puntata di venerdì, 1 novembre

Secondo le anticipazioni della puntata di venerdì 1 novembre 2019 di Un posto al sole, Raffaele andrà a trovare il figlio Diego in carcere. C’è sempre più attesa per il possibile risveglio di Aldo Leone dal coma: l’uomo, se dovesse riprendere conoscenza, potrebbe fornire importanti elementi per scagionare il giovane Giordano, in cella dopo aver confessato un tentato omicidio che non ha mai commesso.

Le anticipazioni di Un posto al sole danno poi spazio nuovamente alla storia d’amore tra Serena e Filippo. Se nell’ultima puntata andata in onda il 30 ottobre i due si sono nuovamente incontrati dopo il tempo passato dalla donna a Londra, domani si vedrà come il loro riavvicinamento proceda a passi spediti. Filippo sarà di ritorno da un viaggio di lavoro a Tenerife e i due, invitati a una cena di coppia, faranno di tutto per sembrare ancora innamorati. Quando tutto sembrerà andare per il meglio, tuttavia, accadrà qualcosa che farà rabbuiare Filippo, al punto da far tornare il gelo tra marito e moglie.

Spazio infine a un’altra tormentata storia d’amore, quella tra il giovane Vittorio Del Bue e Alex. Il ragazzo continua a pensare a lei, che lo ha lasciato però dopo aver scoperto il suo tradimento con Anita. Così, quando Alex gli chiederà di rivedersi, Vittorio sarà felicissimo ed emozionato. Peccato che sia tutto un inganno architettato dalla piccola Mia…

Cosa è successo nella puntata di oggi, 31 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.