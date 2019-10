Un posto al sole anticipazioni 31 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di giovedì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda giovedì 31 ottobre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di giovedì 31 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di giovedì, 31 ottobre

Secondo le anticipazioni della puntata di giovedì 31 ottobre 2019 di Un posto al sole, mentre i dottori dell’ospedale tentano di rianimare Aldo Leone, facendolo uscire dal coma farmacologico, Raffaele è sempre più preoccupato per il figlio Diego. Nonostante il commissario Giovanna Landolfi stia battendo altre strade oltre a quella della colpevolezza del giovane Giordano, infatti, il possibile risveglio di Aldo potrebbe portare a una testimonianza dell’uomo, vittima nelle settimane scorse di un’aggressione che lo ha portato in fin di vita.

Nel frattempo, le anticipazioni di Un posto al sole annunciano che Delia, moglie di Aldo, cercherà di tenere Beatrice, amante dell’uomo ed ex di Diego, lontano dalla vita dell’uomo. Ci riuscirà? E chi è alla fine il vero colpevole del tentato omicidio di Aldo?

Inoltre, si tornerà a parlare di Vittorio e Alex. Sebbene la ragazza abbia deciso alla fine di non cambiare città, i due ex fidanzati sono sempre più distanti dopo il tradimento del giovane Del Bue con Anita. Tuttavia, una persona insperata potrebbe dar loro una mano a ricongiungersi. Chi sarà?

Spazio infine, secondo le anticipazioni della puntata di domani di Un posto al sole, anche a Filippo e Serena. I due coniugi si incontreranno nuovamente dopo il ritorno della donna da Londra. Il tempo passato avrà aiutato ad alleviare i dispiaceri e allentare le tensioni?

Cosa è successo nella puntata di oggi, 30 ottobre

Potrebbero interessarti Chiedimi se sono felice: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Titanic, le curiosità sul film che non tutti conoscono Volevo fare la rockstar, il cast della serie con Valentina Bellè su Rai 2

Un posto al sole, Davide Devenuto lascia la soap: “Devo molto al ruolo di Andrea Pergolesi”

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.