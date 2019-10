Un posto al sole anticipazioni 30 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di mercoledì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda mercoledì 30 ottobre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di mercoledì 30 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di mercoledì, 30 ottobre

Secondo le anticipazioni della puntata di mercoledì 30 ottobre 2019 di Un posto al sole, tra i protagonisti ci saranno Michele e Arianna. I due, infatti, si troveranno minacciati dal padre di Maurizio Mennella, il padre del ragazzo rimasto ucciso durante la rapina al Caffè Vulcano. Arianna è ancora molto scossa per ciò che è accaduto e che l’ha coinvolta in prima persona. La lite con Mennella alimenterà il suo malessere.

Nel frattempo, le anticipazioni di Un posto al sole ci danno nuovi aggiornamenti sulla vicenda che riguarda Aldo Leone. Mentre Diego è in ancora in carcere, dove sta vivendo di gran lunga il momento peggiore della sua vita, i medici tenteranno di risvegliare Aldo dal coma farmacologico. Una sua testimonianza sarebbe essenziale per scagionare il giovane Giordano.

Infine, spazio alle vicende di casa Del Bue. Vittorio, nonostante il malcontento per la convivenza forzata con Guido, Mariella e il bambino, stupirà il padre con una gradita sorpresa. Guido gradirà moltissimo.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 29 ottobre

Potrebbero interessarti Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 29 ottobre 2019 Valentina Gottlieb, chi è la professoressa di Aerobica de Il Collegio 4 Cicciolina con il décolleté nudo a Live – Non è la D’Urso | VIDEO

Un posto al sole, Davide Devenuto lascia la soap: “Devo molto al ruolo di Andrea Pergolesi”

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.