Un posto al sole anticipazioni 29 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di martedì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda martedì 29 ottobre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di martedì 29 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di martedì, 29 ottobre

Secondo le anticipazioni della puntata di lunedì 29 ottobre 2019 di Un posto al sole, nella puntata di domani Diego avrà molta fretta di parlare con Niko, che con il suo studio legale sta prendendo le sue difese nella vicenda che riguarda l’aggressione ai danni di Aldo Leone.

Nelle precedenti puntate, infatti, il giovane Giordano – che era stato sul punto di costituirsi alla polizia per un reato che non ha mai commesso – ha iniziato ad avere i primi ricordi del giorno in cui Aldo è stato investito da un’auto. Così, le anticipazioni di Un posto al sole annunciano che Diego vorrà a tutti i costi parlare con Niko per rivelargli cosa ha ricordato e per concordare insieme le prossime mosse.

Nel frattempo, al Caffè Vulcano arriverà un personaggio davvero misterioso. Di chi si tratterà? Sappiamo solo che nelle prossime puntate potrebbe aprirsi un nuovo filone della narrazione che riguarda proprio questo personaggio.

Infine, le anticipazioni di Un posto al sole si concentrano su Angela, che cerca di convincere la madre Giulia e Franco a iscriversi a un corso di ballo swing. Ce lo vedete Franco a scatenarsi sulla pista da ballo?

Cosa è successo nella puntata di oggi, 28 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.