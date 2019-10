Un posto al sole anticipazioni 28 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di lunedì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda lunedì 28 ottobre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di lunedì 28 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di lunedì, 28 ottobre

Secondo le anticipazioni della puntata di lunedì 28 ottobre 2019 di Un posto al sole, ci saranno nuovi colpi di scena nella vicenda che riguarda Diego Giordano, che sta aspettando i risultati degli esami che la polizia ha fatto sulla sua auto. Il ragazzo, infatti, è l’indiziato numero uno per il tentato omicidio di Aldo Leone, che è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stato investito da una persona misteriosa.

Niko e Susanna, tramite il loro studio legale, sono pronti a prendere le difese di Diego nel processo, mentre per tutta la puntata Raffaele vivrà momenti di vera preoccupazione in attesa dell’esito dei rilievi sull’auto del figlio. Le anticipazioni di Un posto al sole, però, annunciano che Diego all’improvviso avrà un lampo e inizierà a ricordare qualcosa di quel maledetto giorno. Le immagini che gli tornano alla mente potrebbero rivelarsi davvero decisive per capire chi è il responsabile dell’aggressione ad Aldo.

Nel frattempo, Michele e Arianna hanno concluso i loro interventi davanti agli studenti di Scaglione. E adesso c’è grande attesa per capire come le loro parole sono state accolte dai ragazzi. Le vicende si sposteranno poi ancora sulla storia d’amore tra Marina e Fabrizio: con l’involontario aiuto di Alberto, infatti, i due – in barba a ogni precauzione – saranno più uniti che mai.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 25 ottobre

Un posto al sole, Davide Devenuto lascia la soap: “Devo molto al ruolo di Andrea Pergolesi”

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.