Un posto al sole anticipazioni 25 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di mercoledì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la puntata di domani, venerdì 25 ottobre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di domani, venerdì 25 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di venerdì, 25 ottobre

Secondo le anticipazioni della puntata di venerdì 25 ottobre 2019 di Un posto al sole, quello di domani sarà un episodio a dir poco decisivo per la sorte di Diego. La polizia, infatti, effettuerà gli esami sull’automobile del giovane Giordano, per capire se ci sono compatibilità con l’incidente che ha ridotto in fin di vita Aldo Leone. Nelle scorse puntate, il ragazzo ha deciso di costituirsi pur senza ricordare di essere stato proprio lui a investire il rivale in amore, ma il padre Raffaele lo ha fatto ragionare.

Adesso, invece, secondo le anticipazioni di Un posto al sole per Diego si avvicina il momento della verità. Gli esami, infatti, provocheranno una clamorosa svolta nelle indagini. Aveva ragione Eugenio Nicotera, da sempre convinto della colpevolezza di Diego? Oppure Giovanna Landolfi, che ha provato a battere altre strade tra le quali quella di un coinvolgimento dell’amante dell’uomo, Beatrice, o della moglie Delia e del figlio Jacopo?

Nella puntata di domani, inoltre, si parlerà nuovamente di Arianna. La donna, infatti, sarà molto indecisa se partecipare o meno alla giornata di riflessione con i compagni di classe di Mimmo e Maurizio. Cosa deciderà? Nel frattempo, invece, Michele si preparerà a sostenere un difficile confronto coi ragazzi.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 24 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.