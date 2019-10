Un posto al sole anticipazioni 24 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di mercoledì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la puntata di domani, giovedì 24 ottobre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di domani, giovedì 24 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di giovedì, 24 ottobre

Secondo le anticipazioni della puntata di giovedì 24 ottobre 2019 di Un posto al sole, tornerà prepotentemente alla ribalta la situazione legata a Diego, sempre più considerato colpevole dell’aggressione ad Aldo Leone. Tutti gli elementi, infatti, sembrano portare a una sua incriminazione. L’unica non convinta totalmente del suo coinvolgimento nell’incidente è il commissario Giovanna Landolfi, che infatti già nella puntata di mercoledì ha convocato in centrale Beatrice, compagna di Aldo.

Diego, nel frattempo, maturerà la decisione di costituirsi, sempre più ossessionato all’idea di essere stato davvero lui a mandare in fin di vita il rivale in amore. Dopo averlo detto al padre, Raffaele, l’uomo cercherà in tutti i modi di far desistere il figlio dall’andare in commissariato. Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano che Raffaele gli farà presente che non può essere certo di essere stato lui, visto che non ne ha memoria. Diego spiegherà però di aver pensato davvero di fare del male ad Aldo e questo, anche in mancanza di memoria, gli causa tutti questi dubbi.

Si tornerà inoltre a parlare della storia d’amore tra Fabrizio e Marina. I due sono sempre più innamorati e l’uomo penserà addirittura di proporre alla compagna di partire per un viaggio insieme. La donna è per lontano dallo scoprire che Fabrizio è il responsabile dell’omicidio di cui era stato accusato il padre di Marina. Infine, secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Cerruti proverà a chiarire le incomprensioni avute con il dottor Sarti nelle scorse puntate.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 23 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.