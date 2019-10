Un posto al sole anticipazioni 23 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di mercoledì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la puntata di domani, mercoledì 23 ottobre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di domani, mercoledì 23 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di mercoledì, 23 ottobre

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 23 ottobre 2019 di Un posto al sole annunciano che domani si tornerà a parlare di Cerruti e del suo rapporto con il dottor Sarti. A causa dell’insicurezza legata ai suoi tatuaggi, infatti, Cerruti cercherà di tenere a debita distanza il dottore. Ma lo attenderà una sorpresa: cosa succederà?

Spazio poi, ancora una volta, all’indagine sull’aggressione ai danni di Aldo Leone: il commessario Giovanna Gandolfi continua a battere altre piste e non esclusivamente quella che porta all’incriminazione di Diego Giordano, sospettato numero uno di aver ridotto in fin di vita l’uomo, adesso ricoverato in ospedale. Così, la poliziotta convocherà in centrale Beatrice, compagna di Aldo, per chiederle se sapeva che l’uomo la tradiva.

Nel frattempo però, secondo le anticipazioni di domani di Un posto al sole, Diego sarà totalmente distrutto dal senso di colpa. Al punto da essere pronto a confessare. Riuscirà Giovanna a scoprire la verità prima che Diego vada in commissariato a confessare un delitto che non ha mai commesso?

Infine, si parlerà ancora di Giulia e dell’insolita richiesta di Denis di vivere una relazione aperta insieme. La donna, grazie anche alla spinta della figlia Angela, si deciderà a lasciar perdere e ad allontanarsi da lui. Come? Cercherà di tagliare i contatti con Denis e nel frattempo di tenersi impegnata con il suo lavoro.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 22 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.