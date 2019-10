Un posto al sole anticipazioni 22 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di martedì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la puntata di domani, martedì 22 ottobre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di domani, martedì 22 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di martedì, 22 ottobre

Le anticipazioni della puntata di martedì 22 ottobre 2019 di Un posto al sole affermano che domani terrà ancora banco la questione dell’incidente avvenuto ai danni di Aldo Leone, investito da un’auto e adesso in ospedale in fin di vita. Nelle indagini, Diego rimane ancora l’unico sospettato, ma Giovanna Landolfi farà una scoperta che potrebbe mischiare le carte in tavola. Il commissario, infatti, scoprirà l’infedeltà di Aldo, che porta avanti da tempo una relazione extraconiugale con Beatrice.

Giovanna lo reputerà un elemento importante per il prosieguo delle indagini, mentre Eugenio sarà sempre più convinto della colpevolezza di Diego. La posizione del figlio di Raffaele, dunque, sarà ancora in bilico.

Nel frattempo, secondo le anticipazioni di domani di Un posto al sole, l’attenzione dei telespettatori sarà catturata nuovamente dalla storia che riguarda Vittorio Del Bue e la giovane Alex. Il ragazzo, infatti, continuerà a essere molto triste per la fine della storia con la sua ex fidanzata, che lo ha lasciato senza dargli spiegazioni. La ragazza, in realtà, è venuta a sapere del tradimento di Vittorio con Anita. Saranno momenti di grande nervosismo per Vittorio, che dovrà anche sopportare l’affollata convivenza a casa Del Bue, dopo l’arrivo di Mariella e del piccolo Lorenzo.

Infine, spazio ai dubbi di Giulia dopo la singolare richiesta di Denis, che l’ha invitata ad avere un rapporto aperto. Sarà la figlia Angela a scuotere la donna, spingendola a reagire e a non accettare la proposta di Denis.

Un posto al sole, Davide Devenuto lascia la soap: “Devo molto al ruolo di Andrea Pergolesi”

Cosa è successo nella puntata di oggi, 21 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.