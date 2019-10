Un posto al sole anticipazioni 21 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di lunedì

Un posto al sole è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Ma cosa succede nella puntata di lunedì prossimo di Un posto al sole? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda il 21 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di lunedì, 21 ottobre

Le anticipazioni della puntata di lunedì 21 ottobre 2019 di Un posto al sole dicono che, dopo la lunga attesa del weekend, scopriremo come si evolverà la situazione di Diego, sempre al centro della narrazione visto che è il sospettato numero uno per l’aggressione ai danni di Aldo Leone. Raffaele, infatti, sarà sempre più in pena per suo figlio, mentre Eugenio Nicotera inizia a nutrire dei grandi sospetti sul ragazzo.

Nel frattempo, torna in primo piano la storia d’amore, apparentemente naufragata, tra Vittorio Del Bue e Alex. Il ragazzo, infatti, dopo essere stato male per molto tempo a causa della decisione della fidanzata di lasciarlo, inizia a sospettare (con molto ritardo, diranno gli appassionati) che Alex abbia scoperto qualcosa del suo tradimento con Anita. Allora, il giovane Del Bue decide di chiedere consiglio all’amica Rossella. Come dovrà comportarsi d’ora in poi?

Le anticipazioni di lunedì di Un posto al Sole annunciano poi che ci sarà un tentativo, da parte di Giulia, di riavvicinarsi a Renato: l’ex marito, però, non prenderà affatto bene il gesto della donna. Come andrà tra loro due?

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.