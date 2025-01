A che ora inizia Un passo dal cielo 8: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Un passo dal cielo 8, l’ottava stagione della fiction ambientata sulle Dolomiti in onda su Rai 1? Ogni puntata inizierà il giovedì sera alle ore 21,30 e terminerà alle ore 23,30. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore (pause pubblicitarie incluse).

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Un passo dal cielo 8? In tutto andranno in onda sei puntate, ciascuna della durata di circa 100 minuti. Rai 1 ne manda in onda una a settimana, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione dovrebbe essere previsto per il 20 febbraio, considerando che il 13 c’è Sanremo. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire modifiche).

Prima puntata: 9 gennaio 2025

Seconda puntata: 16 gennaio 2025

Terza puntata: 23 gennaio 2025

Quarta puntata: 30 gennaio 2025

Quinta puntata: 6 febbraio 2025

Sesta puntata: 20 febbraio 2025

Location

Abbiamo visto a che ora inizia Un passo dal cielo 8, ma qual è la location e dove è stata girata l’ottava stagione? Come per le ultime, si tratta delle Dolomiti bellunesi, in particolare a San Vito di Cadore. Tra le varie location scelta, il monte Faloria e il rifugio Cinque Torri.