Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, giovedì 22 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, la sesta stagione della fiction che vedrà i protagonisti in otto nuovi episodi. “Guardiani” contro la criminalità ma anche e soprattutto custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla quarta puntata nel dettaglio.

Trama quarta puntata

Nell’episodio di oggi dal titolo “Tanatosi” l’attenzione sarà incentrata sul caso di una donna, ingegnere minerario, che verrà ritrovata priva di vita. E così, Vincenzo e Francesco si ritroveranno di nuovo a collaborare fianco a fianco: questa volta, infatti, dovranno indagare e cercare di portare luce sugli interessi torbidi che la miniera è riuscita a portare nella valle durante gli anni. I due scopriranno che i delitti che si stanno verificando in questo periodo in realtà hanno delle radici nel passato: la situazione, quindi, diventerà sempre più intricata e difficile da risolvere. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nella quarta puntata di Un passo dal cielo 6 Vincenzo verrà a conoscenza di un fatto molto importante legato a Francesco e che lo costringerà a dover prendere una decisione molto delicata. Tale scoperta, infatti, potrebbe mettere a repentaglio la storica e duratura amicizia tra Francesco e Vincenzo. Infine un anello dimenticato rischierà di mettere nei guai il commissario Vincenzo con Elda. Riuscirà a chiarire la sua posizione evitando così ripercussioni con la sua amata?

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma qual è il cast completo (tutti gli attori) della fiction? Daniele Liotti è l’affascinante ex comandante della Forestale, Francesco Neri, che si è autoisolato fra le montagne dopo la morte dell’amata moglie Emma. Enrico Ianniello sarà ancora il commissario Vincenzo Nappi, oggi nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore. Nel cast, conferme come Gianmarco Pozzoli nelle vesti dell’immancabile Huber, alcuni ritorni come Giusy Buscemi in quelle di Manuela Nappi, la sorella del commissario, già conosciuta nelle precedenti stagioni, che torna tra le Dolomiti per sposarsi, e tante new entry. Tra i nuovi personaggi: Serena Iansiti che interpreta la sfrontata e spumeggiante Carolina; Carlo Cecchi nel ruolo di Christoph, mitico montanaro che vive con un’aquila che solo lui è riuscito ad addomesticare; Aurora Ruffino che entra nella serie nei panni di Dafne Mair, una misteriosa donna trovata in fin di vita da Francesco. E ancora Anna Dalton, Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Filippo De Carli e la partecipazione di Pilar Fogliati.

