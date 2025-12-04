Umberto Tozzi – La Grande Festa: anticipazioni, ospiti, come donare e streaming

Questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda “Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa”, il concerto evento di Umberto Tozzi dall’Arena di Verona con cui l’artista dà il suo addio alla scena live. La serata, ricca di emozioni e grandi successi, sarà condotta da Federica Panicucci, pronta ad accompagnare i telespettatori in un viaggio tra le pagine più indimenticabili della carriera del cantante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Sul palco dell’anfiteatro veronese saranno ospiti altri grandi voci della musica come: Raf, Marco Masini, The Kolors e Hauser. Questo appuntamento sarà un’occasione speciale per il pubblico italiano di godere dello straordinario repertorio di uno degli artisti italiani più amati di tutti tempi. Un concerto unico che racchiude tutta l’emozione del pubblico che lo ha applaudito in tutto il mondo, e che – tante volte nella magia dell’Arena di Verona – ha cantato a squarciagola le sue hit senza tempo e luogo – tra cui “Ti amo”, “Tu”, “Gloria”, “Stella stai”, “Notte rosa”, “Si può dare di più”, “Gente di mare”, “Gli altri siamo noi”, “Io muoio di Te”.

Umberto Tozzi – La Grande Festa: come donare

Questo concerto evento si inserisce nelle celebrazioni dei 60 anni di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Nel corso della serata il pubblico sarà invitato a donare al numero solidale 45521 per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono i bambini. Ogni anno in Italia circa 1.400 bambini e 700 adolescenti vengono colpiti da tumori che mettono a rischio il loro futuro. La ricerca ha fatto grandi passi avanti nella diagnosi e nella cura delle neoplasie pediatriche, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi ha superato l’82%, ma molto resta ancora da fare. Per questo Fondazione AIRC solo nel 2025 ha destinato quasi 8 milioni di euro a 63 progetti di ricerca e 10 borse di studio in ambito pediatrico. L’evento è prodotto da Friends Tv.

Streaming e tv

Dove vedere Umberto Tozzi – La Grande Festa in diretta tv e live streaming? Il concerto evento, come detto, va in onda stasera – giovedì 4 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.