Ulisse, Il piacere della scoperta streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Ulisse, Il piacere della scoperta, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela che torna per un nuovo viaggio nella cultura e nelle bellezze del nostro Paese con cinque puntate inedite. Il primo appuntamento di stasera – 21 aprile – è dedicato al Natale di Roma, la Città eterna che secondo la tradizione sarebbe stata fondata il 21 aprile 753 a.C. Dove vedere la prima puntata di Ulisse Il piacere della scoperta in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 21 aprile 2021, con la prima puntata dedicata al Natale di Roma su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky) alle ore 21,25.

Ulisse, Il piacere della scoperta streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su Raiplay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Anticipazioni

Partendo dal Mausoleo di Augusto – appena riaperto al pubblico dopo un restauro durato 14 anni – il programma ripercorre le tappe fondamentali che caratterizzarono la nascita e l’espansione di uno dei più grandi imperi di tutti i tempi. Visita l’Ara Pacis, uno dei monumenti simbolo della Roma imperiale per poi ammirare le splendide statue della collezione Torlonia, tra le più importanti collezioni private di statue antiche. Seguendo l’ordine cronologico, Angela approfondisce la storia di alcuni tra i monumenti più famosi al mondo: il Colosseo, il Palazzo imperiale di Domiziano sul Palatino, la colonna Traiana, il Pantheon. Oltre alle opere, conosceremo la vita degli imperatori che li costruirono, da Augusto a Tito, da Traiano a Adriano. Un viaggio nella grandezza della civiltà romana e nella sua immortale bellezza. Grazie all’ingegno dell’artista digitale Daniel Voshart, Angela mostra i ritratti fotografici degli imperatori. Attraverso la ricostruzione fedele delle immagini di busti e monete, sono stati realizzati una serie di identikit.

