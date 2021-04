Ulisse, Il piacere della scoperta: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Ulisse, Il piacere della scoperta, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela su Rai 1? La nuova stagione prevede cinque puntate: la prima mercoledì 21 aprile 2021, in occasione del Natale di Roma, l’ultima il 19 maggio. Cinque appuntamenti inediti per un nuovo affascinante viaggio nella storia e nella cultura della nostra Italia. A che ora? La messa in onda è prevista per le ore 21,25. Di seguito la programmazione completa della trasmissione di Alberto Angela su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 21 aprile 2021, ore 21,25

Seconda puntata: mercoledì 28 aprile 2021, ore 21,25

Terza puntata: mercoledì 5 maggio 2021, ore 21,25

Quarta puntata: mercoledì 12 maggio 2021, ore 21,25

Quinta puntata: mercoledì 19 maggio 2021, ore 21,25

Nel giorno del Natale di Roma andrà in onda lo speciale dedicato alle Sette meraviglie della Roma imperiale; il 28 aprile sarà trasmesso la puntata Sei regine per Enrico VIII; il 5 maggio il pubblico si immergerà ne Il favoloso mondo degli Etruschi; il 12 maggio è la volta della storia di San Francesco e Santa Chiara; infine, l’edizione 2021 di Ulisse chiuderà il 19 maggio con una puntata dedicata alla Terra, in cui parteciperà anche Piero Angela.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de Ulisse, Il piacere della scoperta? Ogni episodio inizierà alle ore 21,25 e terminerà intorno alle ore 23,45. La durata di ogni serata è quindi di circa due ore e venti.

Streaming e tv

Dove vedere Ulisse, Il piacere della scoperta in diretta tv e live streaming? La trasmissione, come detto, va in onda su Rai 1 con cinque nuove puntate dal 21 aprile 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta o in qualsiasi momento con la funzione on demand.

