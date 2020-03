Tutto il giorno davanti: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 1

Questa sera, martedì 10 marzo 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda Tutto il giorno davanti, film per la regia di Luciano Manuzzi con protagonista Isabella Ragonese. La pellicola, che racconta fatti realmente accaduti, vede nel cast anche Paolo Briguglia e Selene Caramazza.

Ma vediamo tutte le informazioni sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in diretta tv e in streaming.

Tutto il giorno davanti film: trama

Il film racconta la storia di Agnese Ciulla (nel film Adele Cucci), madre e Assessore alle Politiche sociali di Palermo che diventa il tutore legale di centinaia di minori stranieri non accompagnati sbarcati nel capoluogo siciliano per fuggire da guerre e miseria. Corre l’anno 2014 e, infatti, molti giovanissimi migranti rischiano di rimanere senza una famiglia o un luogo dove stare. Adele, soprannominata “La grande madre”, si prenderà cura, oltre che dei suoi figli, anche di questi ragazzi e dovrà dividere il suo tempo tra la sua famiglia e quella che ha scelto di accudire, composta da ben quattrocento di questi minori. Nonostante la fatica e il tempo che non basta mai e che bisogna di volta in volta rincorrere, Agnese è felice di poter fare il più possibile per aiutare queste persone.

Tutto il giorno davanti film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Isabella Ragonese

Sara D’Amario

Paolo Briguglia

Selene Caramazza

Enrico Gippetto

Giovanni D’Aleo

Chiara Carullo

Gueye Ndiatte

Odette Adado

Koudous Seihon

Jason Prempeh

Ismail Drammeh

Joseph Kouao

Francesco Meoni

Vincenzo Crivello

Aurora Quattrocchi

Massimo Sestini

Andrea Tidona

Tutto il giorno davanti film: diretta tv e streaming

Dove vedere Tutto il giorno davanti? Il film va in onda questa sera – martedì 10 marzo 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.