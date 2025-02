Tutti a bordo: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, 14 febbraio 2025, su Canale 5 va in onda il film Tutti a bordo, pellicola del 2022, diretta da Luca Miniero, con Stefano Fresi e Giovanni. Dopo la fine del lockdown, Bruno deve fare da accompagnatore ad otto bambini, fra cui suo figlio Yuri, durante un viaggio in treno per portarli in una scuola estiva sita in una località della Sicilia. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

All’età di dieci anni e dopo il lungo isolamento dovuto al lockdown, Juri e i suoi amici sono pronti a partire per una vacanza-studio. L’idea è stata di suo padre Bruno (Stefano Fresi) che con il suo entusiasmo è riuscito a convincere anche la scettica mamma Chiara (Giulia Michelini). Convinto che un viaggio attraverso l’Italia, da Torino fino a Palermo, dopo un anno di pandemia, sia per i bambini una bellissima esperienza si offre di partire con loro. Si ritrova, inaspettatamente, ad accompagnarli insieme a suo padre, l’inaffidabile Claudio (Giovanni Storti), invitato di nascosto dal nipote Juri. Quando accade l’imprevisto: mentre i due adulti sono intenti a discutere, il treno dei bambini parte senza di loro.

Iniziano così una corsa contro il tempo per arrivare alla meta prima di Juri e dei suoi compagni e senza che nessuno si accorga del loro monumentale errore. Anche i ragazzini non avranno vita facile con una coppia di controllori, tra cui lo zelante Mario (Carlo Buccirosso), che rischia di scoprire che sono rimasti incustoditi. Due viaggi paralleli attraverso l’Italia e le sue tradizioni in cui tutti, adulti e bambini, avranno modo di scoprire che il viaggio spesso conta più della destinazione… E Bruno comprenderà che per essere bravi padri, bisogna essere anche un po’ bambini.

Tutti a bordo: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? La regia è di Luca Miniero. Nel cast grandi attori come Stefano Fresi, Giovanni, Carlo Buccirosso, Giulia Michelini, Gigio Alberti, Viviana Cangiano, Elena Cotta, Ale, Massimo Ceccherini, Federica Sabatini, Zowie Giovine, Leone Girlanda, Laline Cafaro, Davide Paoletti, Lorenzo Gentile, Irene Koka, Daniele Saitta, Antonio Zumbo. Vediamo insieme i principali attori e i relativi personaggi interpretati:

Stefano Fresi: Bruno

Giovanni Storti: Claudio

Carlo Buccirosso: Mario

Giulia Michelini: Chiara

Gigio Alberti: Uomo con cappello

Elena Cotta: Licia

Alessandro Besentini: Pilota eliambulanza

Massimo Ceccherini: Cosimo

Streaming e tv

Dove vedere Tutti a bordo? Il film va in onda in prima visione su Canale 5 questa sera – 14 febbraio 2025 – alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.