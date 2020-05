Tu si que vales, la replica su Canale 5: ospiti e anticipazioni

Torna questa sera, 6 maggio 2020, Tu si que vales, lo show di Canale 5 campione d’ascolti che Mediaset ha deciso di riproporre in replica durante queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus. Anche stasera, dunque, spazio a diverse esibizioni di vario genere pronte a emozionare e colpire il pubblico in studio e quello da casa. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di Tu si que vales.

Tutto quello che c’è da sapere su Tu si que vales

Anticipazioni di stasera

Tu si que vales è lo show di Canale 5 in onda stasera, 6 maggio, con le repliche della scorsa stagione. Assisteremo a tante esibizioni divertenti e spettacolari, tra maghi, acrobati, ballerini, cantanti, illusionisti e comici. Tornano poi i giudici, chiamati a dire se quanto visto “piace” oppure no. In giuria ritroviamo Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti.

La conduzione di Tu si que vales è affidata a Belen Rodriguez, affiancata da due grandi campioni dello sport: il campione della Nazionale italiana di rugby Martin Castrogiovanni e il campione del mondo di MMA Alessio Sakara. A caratterizzare Tu si quel vales è poi la possibilità per tutti i concorrenti di mettersi in gioco, senza alcun tipo di distinzione. Non ci sono limiti di età, di nazionalità, di sesso maschile o femminile, da soli o in coppia, con la crew o con una big band. Basta avere voglia di mettersi in gioco, dimostrare il proprio talento e le proprie abilità, puntando alla vittoria dello show.

La grande novità di questa edizione che da oggi Canale 5 trasmette in replica è la presenza di Sabrina Ferilli. L’attrice infatti avrà il compito di rappresentare la giuria popolare, che come da tradizione esprime il suo giudizio su ogni esibizione. La presenza di Sabrina Ferilli impreziosisce sicuramente il cast di Tu si que vales 2019. L’attrice vanta infatti in carriera cinque Nastri d’argento, un Globo d’oro e la preziosa interpretazione nel ruolo di attrice protagonista nel film premio Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino.

Tu si que vales, dove vedere il programma: tv e streaming

Ma dove vederlo in tv? Il programma va in onda su Canale 5 mercoledì 6 maggio in prima tv alle ore 21:25. Il canale Mediaset è disponibile al tasto cinque del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming, tramite smartphone pc e tablet, può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione dell’utente tutti i contenuti che vanno in onda in tv.

Chi ha vinto l’edizione del 2019

