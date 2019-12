Tu si que vales, il vincitore dell’edizione 2019 del programma di Canale 5: chi ha vinto

TU SI QUE VALES VINCITORE – In 16 sono arrivati alla finale di Tu si que vales del 14 dicembre 2019, solo uno il vincitore del programma record di ascolti andato in onda per nove puntate nel sabato sera di Canale 5. Ma chi ha vinto Tu si que vales 2019?

Il format prevede la possibilità per tutti di partecipare e mettersi in mostra dimostrando il proprio talento, senza limiti di età o provenienza. A decretare il vincitore è stato il pubblico attraverso tre modalità di voto: sms al numero 477.000.4, attraverso l’App Mediaset Play o attraverso il sito ufficiale www.wittytv.it.

La finale, eccezionalmente in diretta, è stata trasmessa su Canale 5 dal Teatro 8 degli Studi Televisivi Titanus Elios di Roma. Al vincitore va un montepremi di 100 mila euro in gettoni d’oro. Immancabile anche quello da consegnare ad uno dei tre finalisti della amatissima Scuderia Scotti: un viaggio a Dubai. Terzo riconoscimento è quello messo a disposizione dal brand Tim del valore di 30 mila Euro in gettoni d’oro assegnato dai giudici dello show: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi con Sabrina Ferilli.

Il vincitore di Tu si que vale 2019 è Enrica Musto.

Tutto quello che c’è da sapere su Tu si que vales 2019

Scopriamo insieme alcuni dei 16 finalisti del programma di Canale 5.

Tu si que vales vincitore: i finalisti

Il primo nome ad essere stato annunciato tra i finalisti di Tu si que vales è quello di Oleg Tatarynov, che ha presentato un numero acrobatico in una vasca da bagno molto sensuale. I Messoudi Brothers sono dei veri e propri sportivi, sono tre fratelli, acrobati, originari dell’Australia che avevano già partecipato ad America’s Got Talent. Le loro acrobazie e il loro fisico scultoreo hanno conquistato il pubblico. I fratelli Garganelli sono un trio di giovani ballerini di Brindisi, con il loro hip hop moderno sono diventate delle vere star del programma. Hanno già partecipato ad una puntata di Ballando con le stelle.

Patrizio Ratto è un ragazzo di Tarquinia che ha già partecipato ad Amici, musicista e ballerino, ha da subito entusiasmato i giudici. I Barcode Company sono acrobati originari di Montreal: atleti circensi, hanno compiuto varie acrobazie sull’asta elastica. La giuria gli ha concesso di accedere direttamente alla finale. Diego&Elena hanno conquistato tutti con il loro mix originale di danza e trasformismo.

I Deadly Games sono tra i finalisti di Tu si que vales ad aver ottenuto l’accesso alla finale sin dalla prima esibizione. I loro veri nomi sono Alfredo e Anna Silva e sono sposati. Lui è un bravissimo lanciatore di coltelli: dopo essere stati ad America’s Got Talent, hanno strabiliato il pubblico italiano.

