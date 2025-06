Oylum e Kahraman restano in ospedale in attesa di sapere qualche novità sui due uomini rimasti coinvolti nell’incidente. Nel mentre sopraggiungono Nazan e Mualla che, vedendo i due teneramente abbracciati e intuiscono che tra loro ci sia del sentimento. L’indomani mattina, tornati ad Istanbul, Oylum teme di provare qualcosa per Kahraman ma cerca di convincersi del contrario. Nel frattempo, riceve un video che ritrae Tolga in compagnia di alcune donne.

Il video di Tolga, visibilmente ubriaco a una festa, fa il giro del web e Serra e Azra non perdono occasione per commentare gli atteggiamenti del giovane imprenditore. Per loro sfortuna, però, Oltan origlia una parte della conversazione e rimprovera Azra per i commenti poco carini nei confronti del figlio. Serra cerca di giustificare l’amica e, pronunciando il suo nome, Oltan capisce che lei è la famosa Azra che ha dichiarato il falso per far andare in prigione Tolga. Oltan, dopo aver cacciato via Serra e Azra, chiede a Selin di aiutarlo a far tornare in sè Tolga; l’uomo è seriamente preoccupato per il figlio. Yesim esce allo scoperto e svela a Tarik che, in realtà, non è mai stato veramente arrestato, era tutta una messinscena.

Kahraman e Oylum sono ufficialmente fidanzati e in procinto di sposarsi. La notizia stupisce particolarmente Ilknur, che viene sorpresa da Mualla a parlarne con Oznur, in modo non lusinghiero. Mualla mette in guardia la domestica affinchè eviti di intromettersi in faccende che non la riguardano. Tolga, consapevole che il suo amore per Oylum è senza speranza, chiede perdono a Selin e torna a casa da sua moglie, con il proposito di essere un marito migliore. Il ragazzo assicura anche a suo padre di voler cambiare il suo atteggiamento e sembra genuinamente pentito. Azra torna a vivere a casa di Tarik con Yesim e Oyku, per badare alla bambina, su invito della stessa Yesim che, nel frattempo, ha iniziato a trattare Tarik come un domestico. Durante una colazione in compagnia, la famiglia di Guzide scopre, attraverso un video su Internet, dell’incidente al quale l’ex giudice è scampata poco tempo prima.