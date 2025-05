Vahit arriva a Istanbul per compiere la sua vendetta, ma Mualla lo umilia e lo caccia via. Oylum viene a sapere dell’intervista di Selin e si infuria, ma Nazan la incoraggia a ignorarla. Nel frattempo, Selin si reca alla polizia con Azra e sporge denuncia contro Tolga; la polizia, allora, entra in azienda e lo prende in custodia; Ipek, che assiste alla scena, telefona a Oltan e lo mette al corrente. Questi raggiunge subito il figlio e sempre grazie a Ipek, che gli rivela che Azra è una disonesta, capisce che le accuse su suo figlio sono infondate; si reca allora da Selin e la minaccia di cacciarla di casa se non la smette di calunniare il marito. Mualla incoraggia Kahraman a conquistare Oylum prima che Behram muoia, così da mettere pace e tenere l’erede Dicleli in casa sua; qualche ora dopo, Behram muore. Dopo essere andata a trovare la sua famiglia ed essersi sfogata riguardo l’accaduto, Oylum rientra a casa in auto, ma Vahit la segue, le taglia la strada e la rapisce.

Kahraman riesce a salvare Oylum mentre Mualla insiste perché lui vada a Diyarbakir a chiarire la situazione. Mualla racconta a tutti che per tentare di risvegliare Behram dal coma, porterà suo figlio da un medico svizzero. Nel frattempo, Oltan e Ipek si incontrano e fanno colazione insieme. Ipek ascolta la conversazione tra Oltan e Guzide, la quale si è recata in ufficio per parlargli del video diffuso da Selin, motivo del rapimento di Oylum. Ipek telefona a Serra e le riferisce tutto, mettendo in cattiva luce Guzide. A seguito della telefonata scoppia una lite tra Serra e Azra. Mualla seppellisce in segreto Behram. Oylum trova Selin a casa sua, la ragazza è pentita, ma non basta: Oylum non vuole sentire ragioni e litigano furiosamente.

Mualla, determinata a tenere segreta la morte di Behram, dice a Oylum che suo figlio è stato portato in una clinica in Svizzera. Sezai e Guzide scoprono che Ipek è affetta da oniomania e ha venduto la casa e il ristorante solo per comprare un’auto da regalare ad Azra. Viene quindi alla luce l’amicizia tra le due e Sezai si rende conto per la prima volta che Azra Yanar è la nipote di Tarik.