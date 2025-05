Mualla scopre da Oylum che è stato Ozan a dirle di incontrare l’assassino di Behram. Furiosa, si reca da Ozan con Nazan, Kahraman ed Ensar per chiedergli spiegazioni. Parlando con Ozan e Umit, si scopre che a mandare il messaggio ad Oylum è stata Zelis. Mualla allora dedice di cercarla, ma Umit le dice che Ozan non ne sa niente, perché poco prima Zelis lo ha lasciato tramite una telefonata. In realtà Zelis si nasconde proprio a casa di Mualla, nella camera di Ilknur. Quando Mualla torna a casa, sequestra il telefono di Ilknur con la speranza che la sua guardia riesca a trovarla. Ozan furioso arriva a casa di Mualla e inveisce contro Ilknur, svelandole che Zelis è la mandante dell’omicidio di Behram. Nel frattempo Yesim chiede a Tarik dei soldi per poter aprire una società.

Zelis continua a nascondersi a casa di Mualla. Quando Ilknur scopre che è stata proprio la figlia a far sparare a Behram, decide di ricattare Tarik: se non vuole che consegni alla polizia il video in cui l’avvocato uccide Korkmaz, dovrà far fuggire Zelis dal paese. Intanto, Azra decide di scrivere un nuovo articolo raccontando la verità su chi ha sparato a Behram, con l’obiettivo di infangare Guzide. Tolga e Selin si recano da Ebru, una finta dottoressa pagata da Oltan per non far scoprire al ragazzo che la figlia è morta. Kahraman e Oylum si riappacificano. Numan scrive una lettera a Guzide perché vuole informarla del comportamento ambiguo di Ipek.

Ilknur nasconde Zelis nella sua stanza, ma la ragazza tenta di fuggire. Mualla sospetta di Ilknur, la quale finge di non sapere dove sia sua figlia, di aver contattato Tarik per farsi aiutare a cercarla. Mualla incarica Ensar di tenere sotto stretta sorveglianza i movimenti di Ilknur. Tarik intanto parla con due uomini che possono condurre clandestinamente Zelis in Grecia e li paga per farle avere documenti falsi. Di notte Zelis decide di scappare.