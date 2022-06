Top Dieci (replica): quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è composta la replica di Top Dieci, la seconda edizione andata per la prima volta in onda nel 2021 e ripresentata in prima serata dalla Rai a partire da venerdì 24 giugno 2022? Lo show è atteso in prima serata, dalle ore 21:25, e vede due squadre diverse sfidarsi in ogni puntata. Dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, lo show condotto da Carlo Conti ha come obiettivo quello di indovinare le classifiche corrette relative a un determinato periodo storico e argomento. Si parla di musica, ma anche di spettacolo, sport, uso e costume, dettagli che hanno segnato la nostra storia. Classifiche quindi con hit parade, ma anche di cinema, moda, consumi, abitudini. La seconda edizione è composta da sei puntate, in onda a partire da venerdì 24 giugno 2022. Di seguito vediamo qual è la programmazione fissata su Rai 1. Trattandosi di repliche, potrebbe subire qualche variazione:

Prima puntata, venerdì 24 giugno 2022

Seconda puntata, venerdì 1 luglio 2022

Terza puntata, venerdì 8 luglio 2022

Quarta puntata, venerdì 15 luglio 2022

Quinta puntata, venerdì 22 luglio 2022

Sesta puntata, venerdì 29 luglio 2022

Durata

Quanto dura (durata) Top Dieci? Il programma, come già anticipato, è composto da sei puntate. Ognuna di esse dura circa 150 minuti. Ogni puntata va in onda dalle ore 21:25 e termina intorno alle 23:55, poco prima del TG1 Sera.

Top Dieci streaming

Dove vedere Top Dieci in diretta TV e live streaming? Il programma diretto da Carlo Conti torna in replica in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 24 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire il format in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire lo spettacolo in live streaming può farlo tramite RaiPlay, piattaforma messa a disposizione degli utenti sia via desktop che tramite app.