Top Dieci (replica): anticipazioni, cast, ospiti, quante puntate e streaming

Questa sera, venerdì 24 giugno 2022, va in onda in replica Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti che ha debuttato per la prima volta 2020 con la prima edizione. Ma quella che va in onda questa sera è la replica della seconda edizione, trasmessa da aprile 2021. In vista della terza edizione, la Rai ha ben pensato di rispolverare la memoria dei telespettatori e combattere la noia estiva con un po’ di musica. Di seguito vediamo tutte le informazioni sulla replica.

Anticipazioni: cast e ospiti

Dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, Carlo Conti ha intrattenuto gli italiani con la seconda edizione di Top Dieci. Come funziona il format? In ogni puntata ci sono due squadre chiamate a indovinare le classifiche in una determinata fascia temporale. Si tratta quindi di una sfida a chi ne indovina di più. Le classifiche non riguardano soltanto la musica, ma anche cinema, moda e consumi, diventando una sorta di quiz di cultura generale che aiuta a ripercorrere le nostre tracce nella storia più recente. Ogni classifica è introdotta da una clip che racconta l’anno di riferimento con tutto ciò che l’ha segnato, dagli eventi musicali a quelli sportivi e di costume. La squadra che al termine della sfida avrà raggiunto il punteggio più alto si aggiudica la vittoria. La prima puntata parte con due squadre VIP. La prima è composta da Christian De Sica, Massimo Boldi e Nancy Brilli. La seconda invece da Loretta Goggi, Cesare Bocci e Paola Minaccioni. Tantissimi gli ospiti che prenderanno parte allo show: per la prima puntata arrivano Rita Pavone e Giorgia.

Top Dieci quante puntate

Da quante puntate è composto Top Dieci? Il programma condotto da Carlo Conti per la seconda edizione ha mandato in onda sei episodi, ognuno in prima serata su Rai 1. In vista delle repliche, vi lasciamo la programmazione che potrebbe subire variazioni:

Prima puntata, venerdì 24 giugno 2022

Seconda puntata, venerdì 1 luglio 2022

Terza puntata, venerdì 8 luglio 2022

Quarta puntata, venerdì 15 luglio 2022

Quinta puntata, venerdì 22 luglio 2022

Sesta puntata, venerdì 29 luglio 2022

Streaming e TV

Dove vedere Top Dieci in diretta TV e live streaming? Il programma diretto da Carlo Conti torna in replica in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 24 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire il format in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire lo spettacolo in live streaming può farlo tramite RaiPlay, piattaforma messa a disposizione degli utenti sia via desktop che tramite app.