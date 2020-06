Top Dieci: cast (concorrenti) e ospiti della seconda puntata

Questa sera, venerdì 19 giugno 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Top Dieci, lo show di Carlo Conti in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma che vede due squadre di vip sfidarsi in un lungo e divertente duello. Il primo nuovo programma in onda dopo l’emergenza Coronavirus che, per ovvi motivi, ha fermato la tv italiana e non solo. Ma quali sono il cast e gli ospiti di Top Dieci? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sullo show che torna in onda dopo l’esordio boom di domenica scorsa (3.969.000 spettatori e il 19.2 per cento di share).

Cast, concorrenti ed ospiti

Quali sono i concorrenti della seconda puntata di Top Dieci? Stasera, 19 giugno 2020, la prima squadra sarà formata da Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi; la seconda da Nino Frassica, Diletta Leotta e Cristiano Malgioglio. Saranno ospiti della seconda serata di Top Dieci Leonardo Pieraccioni e Patty Pravo, intervistati da Carlo Conti, racconteranno quali sono le classifiche della propria vita: un’occasione per scoprire insieme al pubblico cose di loro magari ancora non conosciute. Il tutto sarà accompagnato da emozionanti filmati di repertorio. Non mancheranno poi ospiti presenti in Studio che, intervistati da Carlo Conti, racconteranno quali sono le classifiche della propria vita: i loro dischi del cuore, i luoghi preferiti, le esperienze più importanti della loro carriera, e tante altre curiosità: un’occasione per farli conoscere ancora di più al pubblico. Il tutto sarà accompagnato da emozionanti filmati di repertorio.

Quante puntate

Abbiamo visto il cast (concorrenti) e gli ospiti della seconda puntata di Top Dieci, ma quante puntate sono previste? Lo show, condotto da Carlo Conti, sarà composto da quattro puntate dalla durata di circa 2 ore. Da segnalare che la prima puntata andrà in onda eccezionalmente di domenica, mentre le successive tre saranno trasmesse di venerdì. Di seguito la programmazione completa su Rai 1:

Prima puntata: domenica 14 giugno 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: venerdì 19 giugno 2020 OGGI

Terza puntata: venerdì 26 giugno 2020

Quarta puntata: venerdì 3 luglio 2020

La programmazione potrebbe variare. Dove è possibile vedere lo show Top Dieci, di cui abbiamo visto ospiti e cast, in tv e live streaming? Il programma di Carlo Conti va in onda, come detto, oggi – venerdì 19 giugno 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Top Dieci: le squadre della seconda puntata Transformers 3: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Tu si que vales: ospiti e anticipazioni replica finale di oggi, 19 giugno 2020