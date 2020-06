Top Dieci: quante puntate e come funziona lo show

Da questa sera, domenica 14 giugno 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Top Dieci, show con Carlo Conti alla conduzione. Programma che segna il ritorno in onda di nuovi contenuti dopo l’emergenza Coronavirus che ha fermato anche la macchina televisiva. Ma quante puntate sono previste per Top Dieci? Il nuovo programma di Carlo Conti, in onda da oggi su Rai 1, sarà composto da quattro puntate dalla durata di circa 2 ore (o poco più) ciascuna. Da segnalare che la prima puntata andrà in onda di domenica, le successive tre saranno invece trasmesse di venerdì. Quando finisce Top Dieci? L’ultima puntata sarà trasmessa venerdì 3 luglio 2020. Di seguito la programmazione completa dello show su Rai 1:

Prima puntata: domenica 14 giugno 2020

Seconda puntata: venerdì 19 giugno 2020

Terza puntata: venerdì 26 giugno 2020

Quarta puntata: venerdì 3 luglio 2020

*La programmazione di Rai 1 potrebbe variare.

Come funziona

Abbiamo visto quante puntate andranno in onda di Top Dieci, ma come funziona il programma di Carlo Conti? Nel corso di ogni serata due squadre composte ognuna da 3 vip si sfideranno su classifiche di ogni genere. Il loro compito sarà di scoprire tante diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura, appunto, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani. Ogni classifica sarà anticipata da una clip che introdurrà l’anno protagonista, per inserire nella giusta cornice gli avvenimenti storici, sportivi, di spettacolo e costume che l’hanno caratterizzato. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

Top Dieci in tv e streaming

Abbiamo visto quante puntate e come funziona Top Dieci, ma dove è possibile vedere lo show in tv e live streaming? Il programma di Carlo Conti va in onda, come detto, da oggi – 14 giugno 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

