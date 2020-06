Top Dieci: anticipazioni, cast, ospiti, come funziona e streaming

Questa sera, domenica 14 giugno 2020, alle ore 21,25 (circa) su Rai 1 va in onda Top Dieci, nuovo programma condotto da Carlo Conti in onda dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma con la regia di Maurizio Pagnussat. Quali sono le 10 canzoni che hanno venduto di più nel 1988? E le 10 parole più cercate su Internet dagli italiani nel 2014? E i 10 cibi che abbiamo consumato di più nel 1965? E i 10 nomi preferiti dai genitori nel 1960? Due squadre di celebrities si affrontano per scoprire curiosità̀ di ogni tipo: musica, cinema, spettacolo e tanto altro. Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Come funziona

Ma come funziona Top Dieci, il nuovo programma di Carlo Conti? Nel corso di ogni appuntamento due squadre composte ognuna da 3 vip si sfideranno su classifiche di ogni genere. Il loro compito sarà di scoprire tante diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura, appunto, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani. Ogni classifica sarà anticipata da una clip che introdurrà l’anno protagonista, per inserire nella giusta cornice gli avvenimenti storici, sportivi, di spettacolo e costume che l’hanno caratterizzato. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

Top Dieci: cast e ospiti prima puntata

Nella puntata del debutto la prima squadra (i “Principi abusivi”) sarà formata da Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani; la seconda (i “Don Matteo”) da Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica. Ospiti della serata il ct della Nazionale Roberto Mancini e il cantante e attore Massimo Ranieri. Non mancheranno poi ospiti presenti in Studio che, intervistati da Carlo Conti, racconteranno quali sono le classifiche della propria vita: i loro dischi del cuore, i luoghi preferiti, le esperienze più importanti della loro carriera, e tante altre curiosità: un’occasione per farli conoscere ancora di più al pubblico. Il tutto sarà accompagnato da emozionanti filmati di repertorio. Ma anche i telespettatori potranno “costruire”, per mezzo dei social (#TopDieci #Classifica), la loro classifica su un tema che verrà presentato a inizio puntata. Nella prima puntata si chiederà agli italiani “cosa è mancato di più nel periodo della quarantena”.

Modifiche dovute al Covid 19

“È un programma che si adatta bene alle esigenze del momento”, ha raccontato il conduttore Carlo Conti in video conferenza dalla sala Arazzi di Viale Mazzini, “si tratta di un esperimento che gioca sulle classifiche, non solo musicali. Spazieranno dal costume all’attualità, dal cibo agli oggetti smarriti sui mezzi pubblici, dai nomi scelti dai genitori per le bambine nel 1960 e nel 2019 ai musei più visitati. Sarà un modo per raccontare le abitudini dell’Italia in diversi periodi della nostra storia, giocheremo con la memoria, con il passato e il presente”.

Il format, di origine scandinava (che però si focalizzava solo sulle classifiche musicali), prevedeva molti più ospiti, un’orchestra, un corpo di ballo e dieci concorrenti. L’emergenza ha ridotto le presenze in studio, “a guidarci sarà la speranza e l’allegria, l’energia e la voglia di tornare alla normalità”, ha detto Conti. “Mi manca il calore del pubblico dal vivo, per me è importantissimo perché ci dice come stanno reagendo i telespettatori da casa. In Top Dieci ci daranno un po’ di carica gli applausi finti”.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Top Dieci, il nuovo programma di Carlo Conti in onda da oggi su Rai 1? Lo show sarà composto da quattro puntate dalla durata di circa 2 ore. Da segnalare che la prima puntata andrà in onda eccezionalmente di domenica, mentre le successive tre saranno trasmesse di venerdì. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: domenica 14 giugno 2020

Seconda puntata: venerdì 19 giugno 2020

Terza puntata: venerdì 26 giugno 2020

Quarta puntata: venerdì 3 luglio 2020

*La programmazione potrebbe variare.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Top Dieci, ma dove è possibile vedere lo show in tv e live streaming? Il programma di Carlo Conti va in onda, come detto, oggi – 14 giugno 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

