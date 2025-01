Tolo Tolo: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone

Questa sera, giovedì 9 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tolo Tolo, film del 2020, scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone e prodotto da Pietro Valsecchi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Pierfrancesco Zalone, detto Checco, è un giovane disoccupato pugliese che, non volendo ricevere il reddito di cittadinanza, decide di crearsi un lavoro tentando di introdurre la cultura del sushi nella sua terra d’origine, Spinazzola, luogo in cui la gastronomia è dominata da piatti a base di carne, in cui apre un improbabile ristorante giapponese chiamato Murgia & Sushi. Il progetto si risolve nel più completo fallimento, in quanto ad appena un mese dall’apertura Checco viene travolto dai debiti, con il fisco che gli pignora il locale e lo costringe alla chiusura; per sfuggire ai creditori, il protagonista scappa in Africa, dove trova lavoro come cameriere in un lussuoso villaggio turistico del Kenya. Qui conosce Oumar, anch’egli cameriere, appassionato della cultura italiana (in particolare dei film di Pier Paolo Pasolini) e molto più acculturato e intelligente del protagonista. Checco si innamora inoltre della giovane e bella Idjaba e fa amicizia con Doudou, un ragazzino descritto da Idjaba come suo figlio. Nel Paese scoppia improvvisamente una guerra civile e dei terroristi attaccano e distruggono il villaggio turistico. Checco sembra però totalmente inconsapevole della drammatica situazione in cui si trova e si preoccupa solo di cosmetici, dei suoi abiti firmati e delle telefonate delle sue due ex mogli (a suo parere perfino peggiori dei terroristi), arrabbiate con lui per averle abbandonate ai suoi creditori. Checco e Oumar si rifugiano nel villaggio natale di quest’ultimo, ma anch’esso viene attaccato, portando Oumar a decidere di emigrare verso l’Europa. Checco sceglie di accompagnare Oumar, Idjaba, Doudou e altri migranti nel loro viaggio, tornando in Europa clandestinamente (infatti getta via i suoi documenti) e pianificando di rifugiarsi a casa di un cugino nel paradiso fiscale del Liechtenstein. Contemporaneamente, i familiari di Checco sperano che non torni in Italia e che anzi muoia negli attentati, così da ricevere un risarcimento e annullare i suoi debiti.

Tolo Tolo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tolo Tolo, ma qual è il cast completo del film di Checco Zalone in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Checco Zalone: se stesso

Souleymane Sylla: Oumar

Manda Touré: Idjaba

Nassor Said Birya: Doudou

Alexis Michalik: Alexandre Lemaitre

Arianna Scommegna: Nunzia

Antonella Attili: signora Lella

Gianni D’Addario: Luigi Gramegna

Nicola Nocella: avvocato Russo

Sara Putignano: Nicla (prima moglie)

Diletta Acquaviva: Barbara (seconda moglie)

Maurizio Bousso: ragazzo di Agadez

Barbara Bouchet: signora Inge

Nicola Di Bari: zio Nicola

Streaming e tv

Dove vedere Tolo Tolo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 9 gennaio 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.