The Wife – Vivere nell’ombra: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 18 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Wife – Vivere nell’ombra, film del 2017 diretto da Björn Runge. La pellicola è stata sceneggiata da Jane Anderson, adattando per il cinema il romanzo del 2003 The Wife scritto da Meg Wolitzer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1992. Joan Castleman è la moglie di Joe Castleman, il più grande scrittore degli ultimi tempi, che, oramai ultrasettantenne, ha vinto il premio Nobel per la letteratura, grazie al suo particolare e rivoluzionario stile di scrittura. Mentre si prepara ad accompagnare il marito a Stoccolma per la premiazione, insieme al figlio David, Joan ripensa agli anni passati al fianco del marito, al segreto su cui si è basato il suo successo, i quarant’anni di matrimonio insieme e al sacrificio che ha fatto per fargli raggiungere la fama passando sopra ai tradimenti e alle bugie. Joan è infatti la vera autrice dei suoi libri e nessuno all’infuori di loro lo sa, nemmeno la loro famiglia. Nel contesto della vittoria del Nobel, tuttavia, Joan non regge più la pressione di una vita trascorsa nell’ombra nonostante il suo talento: la donna inizia dunque ritagliarsi del tempo per sé, e a poco a poco matura sempre di più l’intenzione di rivelare la verità. Quando Joan decide di interrompere questa prassi e non scrivere più libri al posto del marito, l’uomo è colto da un malore fatale: il mondo continuerà dunque a ricordare lui come un grande scrittore e lei come sua moglie. A questo punto, la donna decide di rivelare almeno alla famiglia cos’è davvero successo per tanti anni fra le mura della loro casa.

The Wife – Vivere nell’ombra: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Wife – Vivere nell’ombra, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Glenn Close: Joan Castleman

Jonathan Pryce: Joe Castleman

Christian Slater: Nathaniel Bone

Max Irons: David Castleman

Elizabeth McGovern: Elaine Mozell

Alix Wilton Regan: Susannah Castleman

Annie Starke: Joan Castleman giovane

Harry Lloyd: Joe Castleman giovane

Streaming e tv

Dove vedere The Wife – Vivere nell’ombra in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

