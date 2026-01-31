Icona app
TV

The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della quarta puntata

di Anton Filippo Ferrari
The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici, coach, ospiti) della terza puntata, 31 gennaio

Questa sera, sabato 31 gennaio 2026, su Rai 1 va in onda The Voice Kids 2026, lo spin off di The Voice dedicato ai bambini. Alla conduzione torna anche quest’anno Antonella Clerici. Molte le novità, a cominciare dalla giuria. In tutto sono previste sei puntate. I concorrenti sono giovani talenti della musica di età tra i 7 e i 14 anni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di stasera.

Anticipazioni, ospiti, concorrenti, giudici

Confermata alla conduzione Antonella Clerici (che, anni fa, presentò, con successo, diverse edizioni di Ti lascio una canzone). La conduttrice accompagnerà gli spettatori alla scoperta delle storie e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti della trasmissione. Al suo fianco, confermatissimi nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal grande successo di The Voice Senior. Una nuova stagione che si apre all’insegna della musica e del divertimento, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco di The Voice Kids per i duetti con i concorrenti e con i coach.

Una formula vincente che prende il via con le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” distintive del programma, con i coach di spalle che ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Nel corso delle quattro puntate di “Blind Auditions” ciascun coach potrà, anche quest’anno, avvalersi del “Super Pass”, ovvero garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e del “Super Blocco”, con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente.

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Kids 2026 in diretta tv e in streaming? The Voice Kids andrà in onda dal 10 gennaio ogni sabato per sei puntate in prima serata su Rai 1; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
