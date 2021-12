The Town: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 23 dicembre 2021, su Sky Cinema 1 alle ore 21,15 va in onda The Town, film del 2010 diretto da Ben Affleck, basato sul romanzo di Chuck Hogan Il principe dei ladri. Questo è il secondo film da regista di Affleck, dopo Gone Baby Gone, da lui anche scritto e prodotto. Oltre ad Affleck, del cast fanno parte Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner e Blake Lively. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Charlestown, Massachusetts: Doug MacRay è a capo di una banda di ladri e i suoi colpi sono commissionati da un fiorista, che da decenni occupa una posizione di spicco nella criminalità del quartiere. Doug e la sua banda sono dei ladri professionisti e, durante un colpo in banca, prendono in ostaggio la giovane direttrice della filiale rapinata. Liberata la ragazza, Doug si mette sulle sue tracce, onde verificare che non sia in possesso di elementi che potrebbero aiutare le forze dell’ordine nell’identificare i rapinatori. Una volta conosciuta la ragazza, Claire (ancora fortemente traumatizzata per la rapina), Doug ne viene attratto, e inizia a frequentarla, mantenendola completamente all’oscuro della sua vera identità. Doug cerca in tutti i modi di far funzionare il rapporto con Claire, nonostante sia ricercato dall’agente dell’FBI Adam Frawley, che cerca di catturarlo prima che lui e la sua banda mettano a segno un’altra rapina.

The Town: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Town, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ben Affleck: Doug MacRay

Rebecca Hall: Claire Keesey

Jon Hamm: Adam Frawley

Jeremy Renner: James “Jem” Coughlin

Blake Lively: Krista Coughlin

Slaine: Albert “Gloansy” Magloan

Owen Burke: Desmond “Dez” Elden

Titus Welliver: Dino Ciampa

Pete Postlethwaite: Fergus “Fergie” Colm

Chris Cooper: Stephen MacRay

Dennis McLaughlin: Rusty

Brian Scannell: Henry

Danny DeMiller: Alex Colazzo

Corena Chase: Ag. Quinlan

Victor Garber: Vicedirettore della banca

Streaming e tv

Dove vedere The Town in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 dicembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.