The Resident 2, quante puntate sono, durata e quando finisce

THE RESIDENT 2 QUANTE PUNTATE – Torna l’appuntamento con The Resident su Rai 1. Il medical drama, ideato da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi, ha ottenuto molto successo sia oltreoceano che in Italia, motivo per cui la Rai ha deciso di mandare in onda anche la seconda stagione. Intanto, la terza è stata già rinnovata negli Stati Uniti ed è andata in onda anche in Italia sul canale di Fox Life. La seconda stagione quindi ci riporterà al Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta nella vita di medici ed infermiere che popolano la struttura, alle prese con i problemi lavorativi e anche professionali. I nuovi episodi vedranno infatti Conrad, il protagonista, non soltanto impegnato a lottare contro la supremazia dello spregevole Randolph Bell, ma anche costretto a gestire il padre Marshall Winthrop, deciso più che mai a riguadagnarsi la sua fiducia. Ma da quante puntate è composta la serie tv, che parte da martedì 14 luglio 2020 su Rai 1?

Tutto quello che c’è da sapere su The Resident 2: trama, cast, streaming

Quante puntate

Quante puntate sono previste per la seconda stagione di The Resident, in prima tv su Rai 1? La serie parte martedì 14 luglio 2020, ore 21:25, sulla rete principale di Viale Mazzini ed è composta da 23 episodi.

Durata

Ma quanto dura ogni puntata di The Resident 2? Ogni episodio della serie tv dura circa 42 minuti, ciò significa che ogni sera andranno in onda almeno due episodi insieme. In totale infatti saranno 23 episodi.

La trama nel dettaglio di The Resident 2

The Resident 2: quando va in onda e quando finisce

Ma quando va in onda e quando finisce The Resident 2? La seconda stagione va in onda a partire da martedì 14 luglio 2020 in prima visione su Rai 1 con un episodio a settimana: ogni episodio sarà composto da due puntate, ma in totale sono 23, quindi un episodio conterà sicuramente su 3 puntate. Ecco il calendario della messa in onda:

Prima puntata, in onda martedì 14 luglio

Seconda puntata, in onda martedì 21 luglio

Terza puntata, in onda martedì 28 luglio

Quarta puntata, in onda martedì 4 agosto

Quinta puntata, in onda martedì 11 agosto

Sesta puntata, in onda martedì 18 agosto

Settima puntata, in onda martedì 25 agosto

Ottava puntata, in onda martedì 1 settembre

Nona puntata, in onda martedì 8 settembre

Decima puntata, in onda martedì 15 settembre

Undicesima puntata, in onda martedì 22 settembre

Dodicesima puntata, in onda martedì 29 settembre

Dove vedere la serie tv in streaming

Abbiamo visto durata e quando finisce The Resident 2, ma dove è possibile seguire la serie in tv e live streaming? Come detto, le puntate, in prima visione, vanno in onda da oggi – 14 luglio 2020 – su Rai 1. Sarà possibile seguire la serie tv anche in live streaming tramite la piattaforma di RaiPlay.

