The Resident 2, la seconda stagione su Rai 1: trama, cast, streaming

Torna su Rai 1 l’appuntamento con The Resident 2, il medical drama ambientato al Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta con giovani medici alle prese con la carriera e i dilemmi della vita personale. La prima stagione è stata un pieno successo in casa Rai, per questo a partire da martedì 14 luglio 2020 arriva la seconda stagione, in prima serata, con le nuove (dis)avventure di dottori e infermieri di Atlanta. La seconda stagione, infatti, si addentra nei meandri del sistema sanitario americano, facendo luce sulle mancanze e le contraddizioni di un ospedale d’eccellenza dove le cure però sono soggette al profitto e dove ogni personaggio coinvolto è costretto a fare i conti con la propria coscienza. Ma di cosa parlerà dunque la seconda stagione? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

The Resident 2, la trama

In questa seconda stagione, le danze si aprono con Marshall Winthrop, il padre di Conrad Hawkins (il protagonista) che si insedia alla guida del nosocomio con l’intento di recuperare il travagliato rapporto con il figlio, ma al tempo stesso perché vuole contrastare l’ascesa al potere di Randolph Bell, che non nutre esattamente profonda stima nei confronti di Conrad del resto e che è diventato già amministratore delegato dell’ospedale. Intanto, Julian, la consulete della QuoVadis – una società di dispositivi elettromedicali all’avanguardia – sconvolgerà la serenità mentale e sentimentale di Devon, ormai prossimo alle nozze. Randolph, cinico com’è, dopo l’arresto della dottoressa Lane (la quale proverà a vendicarsi per il tradimento subito), si lascerà corrompere da Gordon Page, il proprietario della QuoVadis, un uomo senza scrupoli con il quale stringerà un accordo che prevede l’impegno del Chastain a fornirsi esclusivamente dei loro dispositivi e mettendo di conseguenza in pericolo molti pazienti. Arriverà anche una nuova dottoressa, Voss, un chirurgo ortopedico molto esperto che però dovrà sottostare all’egocentrismo di AJ Austin, il mentore di Mina Okafor.

La trama nel dettaglio di The Resident 2

The Resident 2, il cast

Chi vediamo nel cast della seconda stagione di The Resident? Non potrà mancare il dottor Conrad Hawkins interpretato da Matt Czuchry che, come sappiamo, ha recitato in Una mamma per amica conquistando la popolarità. Al suo fianco tornerà anche Emily VanCamp che interpreta l’infermiera Nicolette Nevin, ma anche Manish Dayal nelle vesti del Dottor Devon Pravesh, anche Shaunette Renée Wilson che interpreta Mina Okafor, Bruce Greenwood che interpreta l’avido dottor Randolph Bell e Malcolm-Jamal Warner che interpreta il Dottor AJ Austin. In più nel cast vediamo anche Glenn Morshower che interpreta Marshall Winthrop e le new entry Jane Leeves che interpreta la dottoressa Kitt Voss e Jenna Dewan, che interpreta Julian Lynn. Come guest star rivedremo anche Melina Kanakaredes, che interpreta Lane Hunter.

Il cast di The Resident 2

The Resident 2, dove vedere la serie: tv e streaming

Dove vedere The Resident 2? La serie va in onda a partire da questa sera – martedì 14 luglio 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire la serie tv in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento la serie potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

