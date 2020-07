The Resident 2, il cast della serie tv in onda su Rai 1: regular e new entry

Uno dei medical drama che più piace al pubblico della Rai è The Resident, che torna questa estate – a partire da martedì 14 luglio 2020 – in prima serata con la seconda stagione. Il capitolo numero 2 ci riporterà all’interno delle vite travagliate dello staff del Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta, un ospedale dove medici e infermieri sono costretti a relazionarsi con l’etica, la coscienza e i propri limiti. Il tutto è precipitato nel momento in cui il cinico ed egoista Randolph Bell ha ottenuto la carica di amministratore sanitario della struttura. Conrad, il protagonista, che poco può digerirlo, continua la sua lotta per contrastarne il potere, ma in aggiunta è arrivato anche suo padre, Marshall Winthrop, ad aggiungerci il carico da cento: l’uomo infatti vuole guidare al meglio l’ospedale e contrastare Randolph, ma al tempo stesso recuperare il precario rapporto che ha con suo figlio.

Tutto quello che c’è da sapere su The Resident 2: trama, cast, streaming

The Resident 2, il cast

Chi vediamo nel cast di The Resident 2? Partiamo dal protagonista, il dottor Conrad Hawkins, interpretato da Matt Czuchry (Una mamma per amica). Al suo fianco vedremo di nuovo la bella Emily VanCamp (Revenge, Captain America) che interpreta Nicolette Nevin, l’infermiera che ha rubato il cuore del caro Conrad. Anche quest’anno vedremo Manish Dayal interpretare Devon Pravesh, Shaunette Renée Wilson che interpreta Mina Okafor, Bruce Greenwood che interpreta lo spietato Randolph Bell, Malcolm-Jamal Warner interpreta AJ Austin, vedremo anche brevemente Lane Hunter interpretata da Melina Kanakaredes, Glenn Morshower interpreta Marshall Winthrop e tra le new entry vediamo Jane Leeves che interpreta Kitt Voss e Jenna Dewan, che interpreta Julian Lynn. The Resident 2 arriva su Rai 1 a partire da martedì 14 luglio 2020 in prima serata.

La trama nel dettaglio di The Resident 2

