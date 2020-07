The Resident 2, la trama della serie tv in onda su Rai 1

Torna l’appuntamento con The Resident, la seconda stagione approda in casa Rai, precisamente su Rai 1, a partire da martedì 14 luglio 2020 con altri 23 episodi tutti da gustare. La stagione numero 2 ci riporta tra le mura dell’ospedale del Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta. Nel cast troveremo conferme – come Conrad Hawkins, ma anche alcune gradite (o meno, lo scopriremo nel corso della stagione) new entry come Jane Leeves (Dott.ssa Kitt Voss) e Jenna Dewan (Julian Lynn). In questa seconda stagione si tornerà a parlare della questione “morale” ed “etica” all’interno dell’ospedale dove la tirannia di Randolph Bell continua e, anzi, si aggrava. The Resident, dato il successo riscontrato non soltanto in Italia ma soprattutto oltreoceano, è stato già rinnovato per una terza stagione. Vediamo qual è la trama della stagione numero 2.

Tutto quello che c’è da sapere su The Resident 2: trama, cast, streaming

The Resident 2, la trama della seconda stagione

Dove eravamo rimasti? La prima stagione aveva visto trionfare la malvagità di Randolph Bell, che in questa stagione peggiorerà. La prima stagione era terminata con l’arrivo di Marshall Winthrop, il padre di Conrad, il cui intento non era soltanto quello di guidare il Chastain Park, ma anche di riavvicinarsi a figlio, con il quale non vanta di un bel rapporto. Purtroppo in ospedale continua lo scontro aperto tra Cornad e Randolph: costui, dopo essere diventato amministratore delegato della struttura, si prenderà alcune pericolose libertà. La sua ambizione, dopo l’arresto della dottoressa Lane, lo porterà dritto tra le braccia di Gordon Page, il proprietario della QuoVadis, una società di dispositivi elettromedicali all’avanguardia. I due stringeranno un accordo che metterà a rischio il futuro dei pazienti: Randolph si impegnerà a fornirsi esclusivamente dei dispositivi medicali della sua società. In questa seconda stagione poi approfondiremo di più anche la vita privata di dottori e infermieri, in particolare il legame tra Conrad e Nicolette che tornerà centrale: grazie all’utilizzo di alcuni flashback, conosceremo maggiori dettagli sul loro passato. Approfondita sarà anche la relazione tra Mina e il medico Micah Stevens, così come sarà data maggiore importanza al personaggio di AJ. Per saperne di più, vi tocca seguire la serie su Rai 1 a partire da martedì 14 luglio 2020, ore 21:25.

Il cast di The Resident 2

