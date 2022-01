The November Man: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 18 gennaio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The November Man, film del 2014 diretto da Roger Donaldson, con protagonisti Pierce Brosnan, Olga Kurylenko e Luke Bracey. Si tratta di uno spy thriller ispirato al romanzo There Are No Spies di Bill Granger, settimo libro della serie “November Man”, pubblicato nel 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Peter Deveraux, ex uomo di punta dell’Intelligence americana, conduce una tranquilla ed elegante vita in Svizzera. Quando viene convinto a sospendere il suo ritiro per compiere un’ultima missione, si troverà a dover proteggere un’importante testimone, Alice Fournier, che lo rende il bersaglio di un suo ex amico e pupillo. Conscio della possibilità di una talpa all’interno dell’Agenzia, Deveraux non potrà fidarsi di nessuno e sarà costretto a utilizzare metodi estremi e si ritroverà in un gioco mortale di cui fanno parte il governo degli Stati Uniti e un candidato presidente della Russia.

The November Man: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The November Man, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierce Brosnan: Peter Devereaux

Luke Bracey: David Mason

Olga Kurylenko: Alice Fournier

Eliza Taylor: Sarah

Caterina Scorsone: Celia

Bill Smitrovich: John Hanley

Will Patton: Perry Weinstein

Amila Terzimehic: Alexa

Lazar Ristovski: Presidente Arkady Fedorov

Mediha Musliović: Natalia Ulanova

Streaming e tv

Dove vedere The November Man in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 18 gennaio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.