The Next Three Days: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 5 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Next Three Days, film del 2010 diretto da Paul Haggis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lara Brennan viene accusata dell’omicidio della sua capoufficio, con la quale aveva avuto un’accesa discussione, e viene condannata all’ergastolo. Il marito, John, professore in un college di Pittsburgh, è fermamente convinto della sua innocenza e cerca con ogni mezzo di farla scagionare, ma senza successo poiché le prove sono tutte contro; è quindi costretto a continuare la sua vita senza di lei e crescere da solo il figlio Luke. Tre anni dopo, John ritenta di dimostrare l’innocenza della moglie, ma anche questa volta fallisce e questo getta Lara nella disperazione; infatti tenta il suicidio e viene ricoverata in ospedale. A questo punto a John rimane una sola soluzione: cercare di farla evadere dal carcere.

The Next Three Days: il cast

Abbiamo visto la trama di The Next Three Days, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispetti ruoli:

Russell Crowe: John Brennan

Elizabeth Banks: Lara Brennan

Olivia Wilde: Nicole

Liam Neeson: Damon Pennington

Brian Dennehy: George Brennan

Helen Carey: Grace Brennan

Ty Simpkins: Luke Brennan

Lennie James: Tenente Nabulsi

Leslie Merrill: Elizabeth Gesas

Daniel Stern: Avv. Meyer Fisk

Trudie Styler: Dr. Byrdie Lifson

Alan Steele: Serg. Harris

Jonathan Tucker: David

RZA: Mouss

Jason Beghe: Detective Quinn

Aisha Hinds: Detective Collero

Moran Atias: Erit

Michael Buie: Mick Brennan

Kevin Corrigan: Alex

Rick Warner: capitano prigione Contea

Streaming e tv

Dove vedere The Next Three Days in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 5 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.