The Kolors, ospiti di Random al Festival di Sanremo 2021

Chi sono i The Kolors, gli ospiti che duetteranno con Random stasera, giovedì 4 marzo, nel corso della terza puntata del Festival di Sanremo 2021? Si tratta di un gruppo musicale divenuto noto in seguito alla vittoria della quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Composta da Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino, Daniele Mona, la band si forma a Napoli nel 2010.

Dopo aver realizzato il loro primo inedito nel 2011 e aver aperto i concerti di Paolo Nutini, Gossip e Hurts, nel 2015 partecipano alla quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel corso del programma, che vinceranno, pubblicano il singolo Everytime e il loro secondo album, Out. Terminato il talent, partecipano agli Mtv Awards e al Summer Festival. Nello stesso su Italia 1 viene trasmesso un documentario che ripercorre tutta la carriera del gruppo, dalla nascita alla consacrazione grazie alla vittoria nel talent di Maria De Filippi. Nel 2017, invece, hanno dato vita al loro terzo album in studio, dal titolo You, anticipato dall’uscita del singolo What Happened Last Night, che ha visto la partecipazione del rapper statunitense Gucci Mane e del duo EDM Daddy’s Groove.

L’anno seguente partecipano al Festival di Sanremo con Frida (mai, mai, mai), che è ancora il loro primo brano cantato interamente in italiano, mentre il frontman dei The Kolors, Stash, all’ottobre dello stesso anno torna ad Amici di Maria De Filippi nelle vesti di giudice e professore del talent. Nel 2019 il gruppo collabora con Elodie al singolo Pensare male, che viene certificato disco di platino. Nel 2021 i The Kolors saranno ospiti della terza puntata del Festival di Sanremo (qui tutte le notizie sulla kermesse) dove duetteranno con Random sulle note del brano Ragazzo fortunato di Jovanotti.

