The Band: le anticipazioni della seconda puntata, 29 aprile

Questa sera, venerdì 29 aprile 2022, va in onda la seconda puntata di The Band su Rai 1. A partire dalle ore 21:25, Carlo Conti porterà un po’ di musica nelle case degli italiani con un nuovo format che vede in gara otto band provenienti da ogni parte d’Italia. Dal teatro Verdi di Montecatini Terme, Carlo Conti assisterà alle performance dal vivo di band di vario genere, spaziando tra rock e dance. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata di The Band, in onda venerdì 29 aprile 2022? Scopriamo di seguito tutti i dettagli.

Anticipazioni: le band in gara

Il programma in onda su Rai 1 conta anche su una giuria d’eccezione formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. I coach invece sono: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti. Le otto “Band” in gara dovranno dare il meglio di sé per arrivare alla vittoria finale.

Sul palco nella seconda puntata di The Band vedremo le esibizioni degli otto gruppi che hanno superato la prima selezione, conquistando il favore degli otto tutor presenti. E i tutor, in questa settimana, hanno ‘accompagnato’ i complessi musicali nella preparazione del brano che presenteranno nel corso di questa serata. Gli accoppiamenti tra tutor e band: Giusy Ferreri-Cherry Bombs, Irene Grandi-N’ice Cream, Dolcenera-Anxya Lyitics, Federico Zampaglione-JF Band, Marco Masini-Mons, Francesco Sarcina-Living Dolls, Rocco Tanica-Achtung Babies, Enrico Nigiotti-Isoladellerose.

Le scelte della super giuria nel corso del primo appuntamento hanno premiato gli Anxia Lytics che hanno presentato ‘A mano a mano’ di Riccardo Cocciante, interpretato ispirandosi alla versione di Rino Gaetano. Da stasera la valutazione sarà doppia: voteranno non solo Verdone, Nannini e Argento, ma anche i tutor, che però non potranno esprimersi sulla propria band. Chi riuscirà a guadagnare la testa della classifica? Chi sarà riuscito a mettere in pratica al meglio i consigli degli otto tutor?

Streaming e tv

Dove vedere The Band in diretta TV e live streaming? Il programma con Carlo Conti, come già anticipato, va in onda su Rai 1 a partire da venerdì 22 aprile 2022, alle ore 21:25. Per seguire il programma in diretta TV è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando o al tasto 101 per la pay-tv di Sky. Se invece vi interessa seguire lo scontro tra band in live streaming potete seguire la diretta tramite RaiPlay, sia via desktop che via App.