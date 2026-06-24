Temptation Island 2026: le anticipazioni e coppie della prima puntata, 24 giugno

Questa sera, 24 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Temptation Island (Estate 2026), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Anche in quest’anno, coppie senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel corso della prima puntata conosceremo le 7 coppie “in gara”. Si partirà con una puntata scoppiettante e ricca di sorprese e nuove emozioni. Protagonisti di questo nuovo viaggio nei sentimenti, come detto, 7 coppie non sposate e senza figli in comune pronte a mettere alla prova la natura della propria relazione.

Temptation Island (Estate 2026): Coppie

Quali sono le coppie di Tempation Island (Estate 2026)? In tutto vedremo sette coppie affrontare il viaggio nei sentimenti. Si tratta di:

Gabriele e Sara stanno insieme da sei anni e mezzo ed è lui ad aver scritto al programma, convinto che la fidanzata possa averlo tradito dopo aver scoperto alcune chat sospette.

stanno insieme da sei anni e mezzo ed è lui ad aver scritto al programma, convinto che la fidanzata possa averlo tradito dopo aver scoperto alcune chat sospette. Francesca e Danilo arrivano con una ferita già aperta: lei sostiene di essere stata contattata da una ragazza che le avrebbe mostrato prove di conversazioni del fidanzato su una app di incontri. Danilo si è difeso sostenendo che gli screenshot fossero stati falsificati, tirando in ballo persino l’intelligenza artificiale. Francesca non lo ha lasciato, ma ammette di controllare ossessivamente i suoi profili social, ricordando a memoria nome e cognome di ognuno dei suoi 493 seguiti su Instagram.

arrivano con una ferita già aperta: lei sostiene di essere stata contattata da una ragazza che le avrebbe mostrato prove di conversazioni del fidanzato su una app di incontri. Danilo si è difeso sostenendo che gli screenshot fossero stati falsificati, tirando in ballo persino l’intelligenza artificiale. Francesca non lo ha lasciato, ma ammette di controllare ossessivamente i suoi profili social, ricordando a memoria nome e cognome di ognuno dei suoi 493 seguiti su Instagram. Sabrina e Giovanni sono insieme da sei anni: è lui ad avere dei dubbi, convinto che l’intimità si sia raffreddata e che lei gli abbia più volte chiesto delle pause. Dal canto suo, Sabrina rivela nel video di presentazione di aver avuto delle “distrazioni” nell’ultimo anno e di non sapere se voglia un uomo come Giovanni al suo fianco.

sono insieme da sei anni: è lui ad avere dei dubbi, convinto che l’intimità si sia raffreddata e che lei gli abbia più volte chiesto delle pause. Dal canto suo, Sabrina rivela nel video di presentazione di aver avuto delle “distrazioni” nell’ultimo anno e di non sapere se voglia un uomo come Giovanni al suo fianco. Cristian e Soraya , coppia romana, stanno insieme da un anno e otto mesi. Lavorano insieme nella ditta del padre di lei, ed è Soraya a scrivere alla redazione lamentando un drastico raffreddamento del sentimento. Secondo la ragazza, Cristian non condivide le sue passioni, dice di non avere mai disponibilità economica per uscire – preferendo le sagre di paese – ma trova poi il denaro per comprare “oggetti bizzarri”, come una maschera di Spider-Man meccanica capace di cambiare espressione.

, coppia romana, stanno insieme da un anno e otto mesi. Lavorano insieme nella ditta del padre di lei, ed è Soraya a scrivere alla redazione lamentando un drastico raffreddamento del sentimento. Secondo la ragazza, Cristian non condivide le sue passioni, dice di non avere mai disponibilità economica per uscire – preferendo le sagre di paese – ma trova poi il denaro per comprare “oggetti bizzarri”, come una maschera di Spider-Man meccanica capace di cambiare espressione. Bernadette e Diamante rappresentano la coppia più longeva del cast con ben 16 anni di relazione alle spalle. Bernadette ha deciso di partecipare per porre un ultimatum definitivo al compagno: da tempo gli chiede il matrimonio ricevendo solo continui e immotivati rifiuti. Se dal villaggio non uscirà una proposta di nozze, per lei la storia si chiuderà per sempre.

rappresentano la coppia più longeva del cast con ben 16 anni di relazione alle spalle. Bernadette ha deciso di partecipare per porre un ultimatum definitivo al compagno: da tempo gli chiede il matrimonio ricevendo solo continui e immotivati rifiuti. Se dal villaggio non uscirà una proposta di nozze, per lei la storia si chiuderà per sempre. Iris e Andrea , fidanzati da tre anni, entrano nel resort dopo che lei ha scoperto sul telefono del compagno alcune chat con altre ragazze contenenti scambi di foto intime decisamente esplicite. Andrea rigetta le accuse di tradimento, giustificando la presenza di quei messaggi come una reazione al carattere «insopportabile» della fidanzata.

, fidanzati da tre anni, entrano nel resort dopo che lei ha scoperto sul telefono del compagno alcune chat con altre ragazze contenenti scambi di foto intime decisamente esplicite. Andrea rigetta le accuse di tradimento, giustificando la presenza di quei messaggi come una reazione al carattere «insopportabile» della fidanzata. Alessandra e Rosario, insieme da sei anni, sono l’ultima coppia di Temptation Island. È Alessandra a scrivere al programma dopo aver scoperto che Rosario, per lungo tempo, ha portato avanti due relazioni parallele: una con lei a Milano e un’altra a Napoli. Nonostante Alessandra abbia lasciato lavoro e amicizie per seguirlo in Campania nel tentativo di ricominciare, oggi vuole capire se ha fatto la scelta giusta o se la fiducia è ormai irrecuperabile.

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island (Estate 2026) in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 24 giugno alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.