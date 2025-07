Temptation Island 2025: le anticipazioni e coppie della quinta puntata, 24 luglio

Questa sera, giovedì 24 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Temptation Island (Estate 2025), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Anche in quest’anno, coppie senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel corso della quinta puntata vedremo andare avanti le varie dinamiche tra le coppie, la situazione con i tentatori e le tentatrici e qualche colpo di scena. Protagonisti di questo nuovo viaggio nei sentimenti, come detto, 7 coppie non sposate e senza figli in comune pronte a mettere alla prova la natura della propria relazione.

Temptation Island (Estate 2025): Coppie

Quali sono le coppie di Tempation Island (Estate 2025)? In tutto vedremo sette coppie affrontare il viaggio nei sentimenti. Si tratta di:

Sonia M. (48 anni) e Alessio (39 anni): Entrambi avvocati, convivono da anni ma i dubbi sul loro rapporto sono tanti. È stato Alessio a scrivere alla redazione, parlando di una relazione turbolenta, mentre lei si è detta delusa.

Sonia B. (29 anni) e Simone (28 anni): La routine ha preso il sopravvento nella loro relazione e ora entrambi si chiedono se valga la pena continuare a stare insieme.

Valentina (33 anni) e Antonio (35 anni): Il loro amore è fresco e sono fidanzati da un anno, ma un tradimento di lui ha minato profondamente la fiducia e il rapporto.

Maria Concetta (26 anni) e Angelo (30 anni): Lei babysitter, lui cartongessista e stanno insieme da due anni ma vivono profonde insicurezze nel loro rapporto.

Sarah (31 anni) e Valerio (32 anni): Hanno scritto entrambi alla redazione di Temptation, insoddisfatti della loro relazione che vorrebbero finalmente mettere alla prova.

Lucia (27 anni) e Rosario (34 anni): Stanno insieme da due anni ma lui ora si è trasferito a Milano, e lei non sopporta molto la relazione a distanza ma vorrebbe convivere.

Denise (30 anni) e Marco (33 anni): Una relazione che dura da 4 anni, di cui l'ultimo anno e mezzo in convivenza. Tanti dubbi e un amore da mettere alla prova per capire come e se andare avanti.

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island (Estate 2025) in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì e giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.