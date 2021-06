Temptation Island 2021: concorrenti, coppie, tentatori, location, quante puntate e streaming

Dal 30 giugno 2021 su Canale 5 alle ore 21,30 va in onda Temptation Island 2021, il “viaggio nei sentimenti” vedrà protagoniste 6 coppie (non sposate e senza figli in comune) pronte a mettere alla prova – in un resort da sogno in Sardegna, l’Is Morus Relais – la tenuta della loro relazione, senza cedere alle lusinghe di uno stuolo di single (tentatrici e tentatori). Alla conduzione ci sarà ancora una volta, per l’ottavo anno consecutivo, Filippo Bisciglia nel ruolo di narratore (e, in caso di necessità, di consigliere). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Concorrenti: le coppie

I concorrenti di Temptation Island 2021 saranno Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico. I motivi della partecipazione al docu-reality sono i più disparati: c’è ad esempio chi si sarebbe dovuto sposare nel 2020 ma ha spostato le nozze causa Covid (e ora è pieno di paure), chi lamenta troppa gelosia e chi cerca di rimettere insieme i cocci dopo un tradimento. Ma conosciamo meglio le coppie:

MANUELA E STEFANO

Manuela, 31 anni, barista fidanzata da 4 anni e mezzo con Stefano, 30 anni, cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. Entrambi sono di Brindisi, non convivono più ma spesso lui si ferma la sera a casa di lei. “Ho scritto io a Temptation Island 2021 perché non mi fido più di Stefano. Lo scorso anno ho lasciato la mia casa e il mio lavoro per raggiungerlo a Rimini dove lavorava. Quando sono arrivata mi è crollato il mondo addosso perché ho scoperto di alcuni tradimenti da parte sua che risalgono all’intera durata della nostra storia. Per quello che ho vissuto nella mia vita vorrei un uomo di cui potermi fidare”, ha raccontato Manuela. Stefano ha ammesso di aver sbagliato: “Sono pentito, ma è pur vero che lo scorso anno ho lasciato il lavoro e sono ritornato da lei, quindi credo di averle già dato la mia dimostrazione. Cos’altro dovrei fare? Oggi non stiamo viaggiando nella stessa direzione e Temptation potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui”.

CLAUDIA E STE

Ste, 30 anni,impiegato tecnico nel sistema portuale di Ancona, fidanzato con Claudia, 26 anni. Vivono a Falconara Marittima. Stanno insieme da 4 anni e mezzo e convivono. Il 30 settembre 2018 lui le fa una proposta di matrimonio nello stadio del Conero ad Ancona. Comprano casa insieme (dove vivono attualmente) e si sarebbero dovuti sposare nell’agosto 2020, ma causa Covid, hanno spostato la data al 7 agosto 2021. “Nell’ultimo anno le cose tra noi sono cambiate, ho perso il lavoro e ci siamo trovati a passare molto tempo in casa – ha raccontato Caludia – . Lui è diverso, non è più presente come prima, è diventato polemico nei miei confronti e mi tratta come se fossi la figlia. Partecipo a Temptation Island 2021 perché la data del matrimonio si avvicina e io sono piena di paure”. Ste ha invece rivelato: “Lei mi accusa di essere cambiato ma chi è cambiata è lei, anche sul matrimonio io sono molto propositivo ma lei è come se rimandasse sempre. Io voglio sposarmi e non ho dubbi su questo, vorrei solo capire cosa ci sta succedendo”.

JESSICA E ALESSANDRO

Jessica 34 anni, impiegata, di Tradate (Varese) fidanzata da 7 anni con Alessandro, 28 anni, di Milano, lavora nell’azienda di famiglia. Convivono da 2 anni. “Scrivo a Temptation Island perché da quando siamo andati a convivere, da ragazzo intraprendente e pieno di vita è diventato un bradipo, senza più interessi né entusiasmo per nulla – ha detto Jessica -. Siamo come due coinquilini e mi annoio mortalmente. Spero che Temptation mi aiuti a capire se questa storia è arrivata al capolinea o se ha ancora un futuro”. “È vero che sono cambiato – ha ammesso Alessandro -, perché io mi sono divertito tanto in passato e non ho più bisogno di quel tipo di vita. Adesso mi basta lei. Quindi penso che il problema sia più suo”.

NATASCIA E ALESSIO

Natascia, 31 anni, estetista, vive a Potenza Picena (Ancona) con Alessio, 24 anni, operaio. Sono fidanzanti da due anni e mezzo e convivono da 1 anno. “Scrivo a Temptation Island 2021 per l’eccessiva gelosia di Alessio, lui ha sempre qualcosa da ridire su come mi vesto e su come mi comporto. Sono stanca di sentirmi giudicata anche perché io non faccio nulla di male è lui che ci vede sempre malizia. Io vorrei ritrovare me stessa senza i condizionamenti che mi impone lui. All’inizio il problema era la gelosia che poi però si è trasformata in eccessivi giudizi su tutto quello che sono e faccio. Io non so se andare avanti così…”. E Alessio: “Si è vero che sono geloso ma se ho perso la fiducia è a causa di alcuni suoi atteggiamenti. Tra noi si è persa la complicità, l’intimità e il dialogo. Io non mi sento né capito né ascoltato”.

FLORIANA E FEDERICO

Floriana, 21 anni, fidanzata con Federico, 34 anni, gestisce il bar del suocero. Sono fidanzati da 2 anni e convivono da un anno per volontà di Floriana. Sono entrambi di Palermo. “Da quando viviamo insieme è come se vivessimo due vite separate, lui si sveglia tardi la mattina, va al bar, rientra alle 19,30 perché io voglio mangiare a quell’ora – le parole di Floriana -. Dopo di che io vado a dormire alle 21,30 e lui passa la serata fino a tardi sul divano. Ho scritto a Temptation Island perché io vorrei costruire una famiglia con lui ma non so se lui sia ancora innamorato di me”. Federico: “Se io non sto mai a casa è perché con lei non ho più stimoli. E’ pesante e piena di fissazioni. Vengo a Temptation per accontentare lei. Di sicuro me la vivrò al 100 per cento”.

VALENTINA E TOMMASO

Valentina, 40 anni. Separata dal 2016. Vive a Roma con Tommaso da novembre 2019. Lavora come hostess. Tommaso, 21 anni. Ha studiato alla Marymount International School. Sportivo. Sta facendo gli esami per diventare istruttore di snow board. “Ho deciso io di iscriverci a Temptation Island 2021 perché ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri, l’unico neo di questa storia è l’eccessiva gelosia di lui. Spero che Temptation Island gli faccia capire che si può fidare di me”, ha raccontato Valentina. “Cercherò di imparare a gestire la mia gelosia e la mia paura di perdere Valentina – ha detto Tommaso -. E’ una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male”.

Temptation Island 2021: tentatori e tenatrici

A Temptation Island 2021, ovviamente, non mancheranno i tentatori e le tentarici: 12 donne e 13 uomini, 25 single in totale, incaricati di “mettere alla prova” gli innamorati: vivranno con loro cercando di trasmettere serenità e allegria, ma al tempo stesso li accompagneranno nelle riflessioni che scaturiranno nei giorni di lontananza. Ma vediamo insieme chi sono i tentatori di Tempation Island 2021:

ANGELO: 26 anni da Salerno, calciatore. Ama i bambini e un giorno vorrebbe aprire una scuola calcio.

26 anni da Salerno, calciatore. Ama i bambini e un giorno vorrebbe aprire una scuola calcio. ALESSANDRO : nato a Vercelli, 25 anni, imprenditore. Da cinque anni ha rilevato l’azienda di famiglia, si occupa di edilizia.

: nato a Vercelli, 25 anni, imprenditore. Da cinque anni ha rilevato l’azienda di famiglia, si occupa di edilizia. ALESSIO : romano, 37 anni, proprietario di un locale. Laureato in giurisprudenza, si occupa di consulenza legale civile.

: romano, 37 anni, proprietario di un locale. Laureato in giurisprudenza, si occupa di consulenza legale civile. DAVIDE : viene da La Spezia, 27 anni, impiegato. Sta scrivendo il suo primo romanzo.

: viene da La Spezia, 27 anni, impiegato. Sta scrivendo il suo primo romanzo. GIUSEPPE : 32 anni, napoletano, dentista. Ha vissuto in Germania per lavoro, parla quattro lingue e sta per aprire uno studio odontoiatrico.

: 32 anni, napoletano, dentista. Ha vissuto in Germania per lavoro, parla quattro lingue e sta per aprire uno studio odontoiatrico. LUCA : nato a Riccione 26 anni, laureato in scienze motorie. Fa il personal trainer.

: nato a Riccione 26 anni, laureato in scienze motorie. Fa il personal trainer. LUCHINO : 31 anni da Ascoli Piceno, geometra. Vorrebbe diventare vigile del fuoco per seguire le orme del suo papà.

: 31 anni da Ascoli Piceno, geometra. Vorrebbe diventare vigile del fuoco per seguire le orme del suo papà. LUCIANO : 27 anni di Napoli, modello. Lavora anche come operatore antincendio in autostrada. E’ papà di una bimba di tre anni.

: 27 anni di Napoli, modello. Lavora anche come operatore antincendio in autostrada. E’ papà di una bimba di tre anni. LUKE: Bolognese 31 anni, responsabile commerciale. In inverno vive a Bologna, d’estate vive al mare. Il padre rappresenta il suo più grande punto di riferimento. Ha la passione per il foot volley.

Bolognese 31 anni, responsabile commerciale. In inverno vive a Bologna, d’estate vive al mare. Il padre rappresenta il suo più grande punto di riferimento. Ha la passione per il foot volley. MANUEL: Romano, 25 anni, personal trainer e modello. Ha giocato a calcio a livello dilettantistico.

Romano, 25 anni, personal trainer e modello. Ha giocato a calcio a livello dilettantistico. MARCO : 26 anni da Cesenatico, modello. Ha la passione per lo sci e il wakeboard.

: 26 anni da Cesenatico, modello. Ha la passione per lo sci e il wakeboard. SALVATORE : casertano di 32 anni, imprenditore e proprietario di una holding che fornisce servizi. Ha un figlio di nove anni con cui condivide la passione per la pittura.

: casertano di 32 anni, imprenditore e proprietario di una holding che fornisce servizi. Ha un figlio di nove anni con cui condivide la passione per la pittura. SAMUELE: romano, 28 anni, agente di commercio. Si occupa di formazione per venditori. Ama molto viaggiare.

Le tentatrici di Temptation Island 2021:

ANASTASIA : 20 anni da Somma Vesuviana (Napoli), fotomodella. Ha praticato a lungo ginnastica artistica e dalla sua mamma ha ereditato la mania dell’ordine.

: 20 anni da Somma Vesuviana (Napoli), fotomodella. Ha praticato a lungo ginnastica artistica e dalla sua mamma ha ereditato la mania dell’ordine. ANGELICA : 22 anni nata a Mirano (Venezia), modella. Ha praticato per dieci anni danza classica ed è appassionata di sport.

: 22 anni nata a Mirano (Venezia), modella. Ha praticato per dieci anni danza classica ed è appassionata di sport. CARLOTTA : romana 34 anni, specializzata in campo estetico elettromedicale e assistente al medico. Ama ascoltare la musica.

: romana 34 anni, specializzata in campo estetico elettromedicale e assistente al medico. Ama ascoltare la musica. FEDERICA : 25 anni catanese, è una libera professionista. Appassionata di videogame, film horror e del mondo fantasy in generale.

: 25 anni catanese, è una libera professionista. Appassionata di videogame, film horror e del mondo fantasy in generale. GABRIELLA : napoletana 25 anni, studentessa in scienze motorie. È una grande appassionata di calcio e una tifosa della Juventus.

: napoletana 25 anni, studentessa in scienze motorie. È una grande appassionata di calcio e una tifosa della Juventus. GABRY : napoletana, 29 anni, hostess per eventi. Sta imparando a suonare la consolle.

: napoletana, 29 anni, hostess per eventi. Sta imparando a suonare la consolle. GIULIA : romana, 25 anni, laureata in ingegneria civile ed edile. La sua più grande passione è l’equitazione.

: romana, 25 anni, laureata in ingegneria civile ed edile. La sua più grande passione è l’equitazione. GIULY : romana, 33 anni, laureata in ingegneria civile, fa la dermopigmentista. Le piace lo sport e ha scoperto recentemente la passione per il paddle.

: romana, 33 anni, laureata in ingegneria civile, fa la dermopigmentista. Le piace lo sport e ha scoperto recentemente la passione per il paddle. LUCREZIA : milanese, 23 anni, hostess per fiere, eventi e congressi.

: milanese, 23 anni, hostess per fiere, eventi e congressi. RITA : 28 anni da Ceglie Messapica (Brindisi), estetista. Ha studiato a Parigi e negli States. Ha sempre trascorso l’estate a Nizza.

: 28 anni da Ceglie Messapica (Brindisi), estetista. Ha studiato a Parigi e negli States. Ha sempre trascorso l’estate a Nizza. TANIA : 27 anni, nata a Piedimonte Matese (Caserta), commessa in un negozio di abbigliamento. Figlia di un ex calciatore di serie A.

: 27 anni, nata a Piedimonte Matese (Caserta), commessa in un negozio di abbigliamento. Figlia di un ex calciatore di serie A. VINCENZA: 25 anni da Vallo Della Lucania (Salerno) è insegnante di danza e coreografa, balla danza classica, moderna e flamenco.

Come funziona

Ma come funziona Tempation Island 2021? Durante la permanenza sull’isola delle tentazioni (nell’arco delle 6 puntate in programma) i fidanzati e le fidanzate vedranno – attraverso i famigerati video mostrati nel pinnettu e nel momento del falò serale in spiaggia – come i rispettivi partner stanno vivendo l’esperienza. Il 21esimo giorno, al calar del sole, saranno chiamati al falò di confronto finale per decidere se tornare a casa da soli o insieme alla persona con cui sono sbarcati in Sardegna.

Location

Dove è stato girato (location) Temptation Island 2021? Tutto si è svolto in Sardegna, per la precisione all’Is Morus Relais, resort che si trova a Santa Maria di Pula, nella zona sud occidentale dell’isola. La Costa Sud Occidentale è uno dei luoghi più sorprendenti della Sardegna. Siamo infatti nel Sulcis, la zolla più antica d’Italia, nata 600 milioni di anni fa, con i suoi paesaggi modellati dalle forze del tempo e della natura: le lunghe spiagge bianche o dorate alternate alle calette e alle frastagliate scogliere; le alte dune sabbiose e le falesie a strapiombo sul mare cristallino; i magnifici fondali naturali e archeologici per il diving; e tanto altre bellezze.

Temptation Island 2021: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Temptation Island 2021? In tutto andranno in onda sei puntate. La prima mercoledì 30 giugno 2021; l’ultima lunedì 2 agosto 2021. Di seguito la probabile programmazione di Canale 5 per il reality show (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 30 giugno 2021

Seconda puntata: lunedì 5 luglio 2021

Terza puntata: lunedì 12 luglio 2021

Quarta puntata: lunedì 19 luglio 2021

Quinta puntata: lunedì 26 luglio 2021

Sesta puntata: lunedì 2 agosto 2021

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island 2021 in diretta tv e live streaming? Il reality va in onda in chiaro (gratis) il lunedì sera (mercoledì solo la prima puntata) alle ore 21,30 su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire tutte le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it o dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta, verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata a Temptation Island.