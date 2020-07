Temptation Island 2020: quando inizia, coppie e anticipazioni

Quando inizia Temptation Island 2020? Domani, giovedì 2 luglio 2020, la nuova edizione del reality debutta su Canale 5 in prima serata. Dal 2014, il programma va in onda ogni estate, condotto da Filippo Bisciglia, dopo una prima edizione, nel 2005, condotta da Maria De Filippi. Ma come funziona il programma? Quali sono le coppie in gara? Di seguito tutte le informazioni con le prime anticipazioni.

Come funziona

Come ogni anno a partire dalla seconda edizione, sei coppie di fidanzati sono ospitate per cinque settimane nel villaggio di Is Morus Relais, in Sardegna. L’elemento che appassiona i numerosi fan del reality è la “tentazione” a cui i ragazzi e le ragazze di ciascuna coppia si espongono per la durata della vacanza. A ciascuna coppia è infatti chiesto di “separarsi”: fidanzate e fidanzati vivono separati, ma in compagnia di 12 ragazzi single (per le 6 ragazze) e 12 ragazze single (per i 6 ragazzi)…

Temptation Island 2020: le sei coppie (concorrenti)

Ma quali sono le sei coppie (concorrenti) di Temptation Island 2020? Mentre gli scorsi 2 anni andavano in onda la versione nip e la versione vip dello show, quest’anno assisteremo a una fusione delle due. Di seguito le sei coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island:

Antonella Elia & Pietro delle Piane: prima coppia “vip”, composta dalla soubrette di Rai 2 e dal fidanzato;

Manila Nazzaro & Lorenzo Amoruso: seconda coppia “vip”, composta dalla conduttrice televisiva e dall’ex calciatore;

Valeria & Ciavy: i due ricordano Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco della passata edizione;

Annamaria & Antonio: Annamaria, per paura di rimanere sola, ha già perdonato più volte il partner;

Anna & Andrea: Anna sogna di costruire una famiglia con il 27enne Andrea, che invece preferisce temporeggiare;

Sofia & Alessandro: il ragazzo vuole capire se può tornare ad avere fiducia della compagna.

Anticipazioni sui falò

A scandire lo scorrere del tempo del famoso programma di Canale 5 sono i “falò”, momenti in cui, attorno ad un falò sulla spiaggia, il conduttore mostra alle diverse coppie eventuali video del partner in atteggiamenti più o meno intimi con i/le single dell’isola. Facendo scaturire diverse reazioni… Ma vediamo insieme qualche anticipazione:

Sembra che nel corso di un falò di confronto, la coppia composta da Valeria e Ciavy abbia deciso, quasi subito, di abbandonare il programma per un presunto tradimento di Valeria con un “tentatore”… Anche Antonella Elia avrebbe chiesto un falò di confronto al fidanzato, che lo avrebbe rifiutato e Andrea, in uno scatto d’ira, ha lanciato una sedia, probabilmente dopo aver visto immagini poco rassicuranti della fidanzata…

Potrebbero interessarti La dura verità: trama e cast del film in onda su Tv8 Vasco Rossi, la tempesta perfetta: la scaletta del concerto a Modena Park La tempesta perfetta di Vasco Rossi: gli ospiti dello speciale sul concerto al Modena Park