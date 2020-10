Temptation Island 2020, il falò di confronto tra Davide e Serena

La terza puntata di Temptation Island 2020 della scorsa settimana si era conclusa con la richiesta di falò di confronto immediato da parte di Davide, dopo aver ascoltato alcune parole pesanti dette dalla sua fidanzata Serena. Inizialmente il ragazzo aveva provato a placare la propria gelosia, ma alla fine non ha più resistito. “Se ti piaccio sbattimi al muro“, ha detto la giovane rivolgendosi al tentatore Ettore, al quale si è molto avvicinata durante questa permanenza sull’Is Morus Relais.

Tutto quello che c’è da sapere sulla coppia

L’ira di Davide, dopo queste immagini, è stata incontrollabile, e così ha deciso di chiedere il falò immediato. La puntata di oggi di Temptation Island 2020, mercoledì 7 ottobre, si aprirà proprio con il confronto tra i due. Decideranno di rimanere insieme o di lasciarsi per sempre? I due, lo ricordiamo, stanno insieme da quasi tre anni, ma Serena lamenta la forte gelosia di Davide che non le permetterebbe neppure di uscire in compagnia delle amiche. La 25enne è ormai stanca di questa possessività e ha quindi deciso di partecipare al programma di Canale 5 per riprendersi i suoi spazi. Secondo alcune anticipazioni che si possono trovare sul web, Serena avrebbe accettato il falò. Alla fine i due però avrebbero deciso di lasciarsi. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso della puntata di oggi, 7 ottobre, di Temptation Island 2020.

Chi è Serena Spena

Serena Spena ha 25 anni ed è di Napoli. Classe 1995, ha sempre avuto la passione per il mondo della moda e delle passerelle. Al momento però, si occupa di un negozio di bomboniere di cui è proprietaria, nel capoluogo partenopeo, e di arredamento.

Chi è Davide Varriale

Davide Varriale è nato a Soccavo, in provincia di Napoli. Ha una sorella, Ilaria, e due fratelli, Riccardo e Matteo. Non è chiaro quale sia il suo mestiere, ma a quanto pare ha diverse passioni, tra cui il cinema, la letteratura e l’arte. In più è un abile disegnatore. Anche lui era fidanzato con un’altra persone, quando si è innamorato di Serena.

