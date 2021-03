Chi è Tecla Insolia, l’attrice che interpreta Nada ospite a Sanremo 2021

Al Festival di Sanremo 2021 sarà ospite anche Tecla Insolia, giovane cantante e attrice che interpreta il ruolo di una giovane Nada nella fiction La bambina che non voleva cantare che andrà in onda su Rai 1 dal 10 marzo 2021. Ma chi è Tecla Insolia? Tecla Marianna Insolia, (Varese, 13 gennaio 2004) è una cantante e attrice italiana. Quando lei ha solo un anno la sua famiglia si trasferisce a Piombino dove, ad appena cinque anni, inizia a studiare presso la Woodstock Academy seguita dall’insegnante Gianni Nepi. A dieci anni inizia a partecipare alle attività dell’associazione artistica fondata da Gianna Martorella.

Durante la sua “breve” carriera ha partecipato a diversi eventi tra cui il Festival di Castrocaro e programmi televisivi come Pequeños gigantes, in cui, nel 2016, si è classificata terza.

Nel 2019 Tecla Insolia partecipa alla competizione canora Sanremo Young e viene dichiarata vincitrice con il suo brano 8 marzo che presenta poi a Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte, grazie al quale arriva seconda e vince il Premio Lucio Dalla e il Premio Enzo Jannacci, meritato “per aver raccontato il ruolo della donna spesso drammaticamente inserito in difficili contesti sociali”.

Nel 2018 interpreta una piccola parte nella fiction L’allieva e dal 2020 recita nella serie televisiva Vite in fuga. Nel 2021 viene scelta per interpretare il ruolo di Nada da adolescente nella fiction dal titolo La bambina che non voleva cantare.

La bambina che non voleva cantare: la fiction su Nada

La fiction “La bambina che non voleva cantare”, diretta da Costanza Quatriglio con la giovane Tecla Insolia nei panni di Nada, è tratta dal romanzo autobiografico di Nada Malanima “Il mio cuore umano” e racconta proprio l’infanzia della cantante. Nel cast anche Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paola Minaccioni, Paolo Calabresi, Nunzia Schiano e tanti altri. Ambientato in Toscana, il film è prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, gli abiti di Amadeus per la serata finale del Festival A che ora inizia la finale del Festival di Sanremo 2021: l’orario su Rai 1 Sanremo 2021, gli abiti di Ibrahimovic per la serata finale del Festival