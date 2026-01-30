Tali e quali 2026: anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) finale, 30 gennaio

Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, su Rai 1 in prima serata va in onda la finale di Tali e Quali 2026, la nuova edizione dello show versione “nip” di Tale e Quale Show. Alla conduzione per la prima volta Nicola Savino. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. In giuria: Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e…un quarto giudice diverso a puntata. Scopriamo tutte le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni, giudici, imitazioni, concorrenti

La grande novità è la conduzione affidata a Nicola Savino, visto che fra poco più di un mese Carlo Conti sarà impegnato con Sanremo. I concorrenti di Tali e quali non sono personaggi famosi, ma in ogni caso interpreti straordinari, non ancora noti al grande pubblico: persone comuni che avranno l’occasione di salire sul palco dei ”Big”, di esibirsi davanti a una giuria doc – Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e un quarto giudice che cambierà di puntata in puntata. Per la prima serata si tratta proprio di Carlo Conti. Giurati speciali nelle prossime puntate sono Francesco Totti, Orietta Berti e nell’ultima puntata la coppia Alessandro Siani e Nino Frassica.

Il programma nasce come versione parallela di ”Tale e Quale Show”, ma si distingue per un aspetto unico: i concorrenti vengono scelti non solo per doti vocali e mimiche, ma anche per una somiglianza reale e immediata con i loro beniamini. Un elemento che ha influenzato fortemente il casting e ridurrà al minimo l’intervento di trucco e parrucco, lasciando spazio all’effetto ‘naturale’ che da sempre caratterizza il format.

Ci saranno 10 ospiti a serata e i migliori due andranno direttamente al quarto e ultimo episodio, durante il quale si sfideranno con i 4 campioni delle precedenti edizioni e sarà quindi nominato il Campione di Tali e Quali 2026. Nelle prime tre puntate farà il suo ingresso anche una presenza speciale: Carmen Di Pietro, che parteciperà alla gara nei panni – ogni volta diversi – di un concorrente ”di fantasia”, che però dovrà imitare a sua volta un cantante famoso. Un doppio travestimento che promette di essere doppiamente esilarante…

I partecipanti saranno supportati da una squadra di eccellenze del settore: costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri del team di ”Tale e Quale Show”, insieme ai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e alla actor coach Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti musicali sono affidati al maestro Pinuccio Pirazzoli.

Streaming e tv

Dove vedere Tali e quali show 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming o on demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.