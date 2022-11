Perché Tale e Quale Show 2022 non va in onda: il motivo

Perché Tale e Quale Show 2022 stasera, venerdì 25 novembre – non va in onda su Rai 1? Semplice: venerdì scorso è stata trasmessa l’ultima puntata, la finalissima, della stagione che ha visto la vittoria di Antonino Spadaccino nel torneo dei campioni. Di seguito la classifica generale del torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2022 con il relativo vincitore:

Antonino Spadaccino Valentina Persia Andrea Dianetti e Gilles Rocca Francesca Alotta Deborah Johnson Rosalinda Cannavò Pierpaolo Pretelli I Gemelli di Guidonia Elena Ballerini Dennis Fantina Stefania Orlando

Stasera, 25 novembre 2022, su Rai 1 andrà in onda la partita dei Mondiali Qatar 2022 tra Inghilterra e Stati Uniti d’America.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Tale e Quale Show 2022 stasera non va in onda su Rai 1, ma dove vedere o meglio rivedere in diretta tv e live streaming lo spettacolo? Il programma, come detto, è andato in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. E’ comunque possibile rivedere tutto in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv utilizzando la connessione internet.