Tale e Quale Show 2020 streaming e diretta tv: dove vedere il programma live

Questa sera, venerdì 13 novembre 2020, su Rai 1 (in prima serata, ore 21,25) va in onda la nona puntata di Tale e Quale Show 2020, il Torneo dei Campioni, il programma di Carlo Conti giunto alla decima edizione che vedrà 10 artisti (i migliori sei di questa edizione e i migliori 4 della passata) sfidarsi a suon di imitazioni. A giudicarli una giuria d’eccezione composta da grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Ma dove sarà possibile vedere la nona puntata di Tale e Quale Show 2020 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma di Carlo Conti va in onda stasera, venerdì 13 novembre 2020, in prima serata tv (dalle ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Il conduttore sarà però ancora assente visto il ricovero per la positività al Covid-19.

Tale e Quale Show 2020 in live streaming

Non solo tv. Il programma sarà visibile anche in diretta streaming. Per farlo basterà sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che carica i contenuti della Rai in diretta streaming gratis, per tutti. Tutto quello che dovete fare è accedere alla piattaforma, registrarvi e poi selezionare il programma che v’interessa. Se questa sera siete indaffarati e non potete seguire il programma in streaming neanche da smartphone, pc o tablet, potete sempre recuperare la puntata di Tale e Quale Show 2020 in un secondo momento grazie alla funzione on demand.

I giudici

Abbiamo visto dove vedere l’ottava puntata di Tale e Quale Show 2020 oggi – 13 novembre 2020 – in tv e live streaming, ma quali sono i giudici? Per questa nuova edizione tornano i tre nomi più amati dal pubblico che segue da anni la trasmissione. A giudicare e votare i dieci concorrenti sono infatti Loretta Goggi, lo showman Giorgio Panariello e l’attore e regista Vincenzo Salemme. Come si dice in questi casi, squadra che vince non si cambia. La classifica finale di ogni puntata sarà data dai loro voti più quelli degli stessi concorrenti, che hanno la possibilità di assegnare la propria preferenza a uno dei colleghi oppure di auto-votarsi. A ogni nuova puntata, si riparte dai punti accumulati nella gara precedente per poi arrivare all’ultima dove verrà decretato il vincitore in base alla classifica finale.

