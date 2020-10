Tale e Quale Show 2020, Carlo Conti conduce da casa: ecco perché, il motivo

Perché Carlo Conti conduce la puntata di stasera – 30 ottobre – di Tale e Quale Show 2020 da casa e non in studio? La risposta ve la diamo subito: perché è risultato positivo al Covid-19 e posto in isolamento fiduciario. Il conduttore di Rai 1 sta bene, ma – ovviamente – non può essere presente in studio. Per questo motivo è stato deciso di non fermare il programma, ma andare avanti con una conduzione in remoto “aiutata” dall’amico Giorgio Panariello, già giudice dello show. Questa sera si andrà quindi avanti con il Torneo dei Campioni: la sfida tra i migliori sei concorrenti della decima edizione e i migliori quattro della nona (la scorsa). A giudicarli la solita giuria composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme più un giudice d’eccezione: Carlo Verdone.

Ma quali sono i concorrenti del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2020 che stasera Carlo Conti condurrà da casa? Ecco l’elenco dei 10:

Pago

Virginio

Barbara Cola

Carolina Rey

Giulia Sol

Sergio Muniz

Agostino Penna

Francesco Monte

Lidia Schillaci

Jessica Morlacchi

Dove vedere Tale e Quale Show 2020, il programma condotto da Carlo Conti, in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutti i venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay (che ricordiamo permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone) sarà possibile recuperare clip e puntata grazie alla funzione on demand.

